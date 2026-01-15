遠傳5G遠距診療平台 達成台東縣15鄉鎮市100%覆蓋

台東縣太麻里鄉衛生所正式啟動遠距專科門診。

▲台東縣太麻里鄉衛生所正式啟動遠距專科門診。

為落實醫療平權，「讓網路代替馬路」，「讓健康沒有距離」，遠傳電信自2020年5G服務上線後，即全力配合政府推動偏鄉遠距診療服務，以自主開發的5G遠距診療平台，以台東縣為起點，為全台佈建遠距診療服務網。隨著台東縣太麻里鄉衛生所今年1月7日起正式啟動遠距專科門診，與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，於每週三上午9時至10時提供皮膚科遠距看診服務，遠傳遠距診療平台也完成進駐台東縣15鄉鎮市，正式達成台東縣全縣100％覆蓋的重要里程碑！透過科技突破偏鄉專科醫師不足的限制，讓民眾可在地就醫，實現台東縣醫療平權最後一哩路。

廣告 廣告

遠傳總經理井琪表示，遠傳以遠傳自主開發的5G遠距診療平台，積極配合衛福部與台東縣政府和台東馬偕、高醫和花蓮慈濟醫院合作，於2020年6月5G服務上線時即在台東縣推出全國第一個偏鄉5G遠距診療服務，實現5G的「救人應用」。五年來遠傳全力配合衛福部、國衛院與各縣市政府衛生局和支援的醫療院所合作，如今台灣的遠距診療服務已遍及全國15縣市、59偏鄉鄉鎮，由22所醫院共同服務，偏鄉醫療服務超過3萬人次。台東縣是台灣5G遠距診療落地的起點，我們從台東大武、海端兩處偏鄉衛生所出發，經過多年的努力，如今隨著太麻里鄉加入，補齊台東縣遠距診療服務的最後一塊拼圖，達成台東全縣遠距診療100%覆蓋，對遠傳與合作的台東馬偕、高醫和花慈也格外有意義。

台東縣衛生局長孫國平表示，促進健康平權是縣府一貫秉持的信念，在遠傳助力下，和台東馬偕醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院及花蓮慈濟醫院建立合作機制，藉由科技縮短距離，偏鄉就醫不再窒礙難行。台東縣衛生局自2020年5月起，和遠傳合作分階段推動遠距醫療，以「網路代替馬路」的概念，從離島、山地偏鄉逐步擴展，結合5G科技，打造全國領先的遠距醫療服務模式，讓鄉親能就近在熟悉的衛生所完成看診與檢查，減少舟車勞頓的時間與交通負擔。太麻里鄉遠距門診的啟用，象徵全縣遠距醫療網絡正式到位。目前各地衛生所依地方需求，已提供包含眼科、耳鼻喉科、皮膚科、以及離島心臟內科等遠距專科服務，大幅提升民眾就醫便利性與醫療可近性。

遠傳5G遠距診療平台透過5G高頻寬、低延遲特性，將病患的即時生理數據與高清影像即時傳送至遠端醫院，讓醫師、病患與家屬不受空間限制進行病情溝通，並整合醫院HIS系統，省時便利、具臨床實用性。目前遠傳5G遠距診療在台東縣已與台東馬偕醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院及花蓮慈濟醫院建立合作機制，讓醫學中心專科醫師透過遠距會診方式提供專業診斷與治療，不僅提升偏鄉醫療照護量能，讓偏鄉、山地與離島的居民也能享有與都會區相近的醫療品質，並強化早期發現、早期治療，守護台東縣民的健康。

遠傳5G遠距診療平台於2021年疫情期間並推出視訊門診支援多家醫療院所，迄今使用民眾已超過4.1萬人次；為支持政府健康國家的政策科技和科技的不斷演進，從支援偏鄉醫療，視訊門診，如今已拓展至救護車上之緊急救護、居家照護、和健康管理，致力以科技實現「讓健康沒有距離」。