遠傳5G遠距診療獲「第34屆台灣精品銀質獎」
▲經濟部長龔明鑫(左)頒獎，遠傳資訊長胡德民(右)代表領獎。
有台灣產業界奧斯卡獎之稱，由經濟部設立的第34屆「台灣精品獎」揭曉，遠傳自主開發的5G遠距診療平台，以科技突破距離限制，彰顯台灣產業的創新價值，一舉奪下「台灣精品銀質獎」及「台灣精品獎」兩項殊榮，由經濟部長龔明鑫親自頒發銀質獎，遠傳資訊長胡德民代表出席領獎。不僅創下電信業獲得台灣精品銀質獎首例，也是繼遠傳5G遠距診療今年接連榮獲「經濟部國家產業創新獎」、「2025金漾獎」、台北市英僑商會「優良企業貢獻獎」後再度獲獎，智慧醫療的深厚實力深獲國內外評審肯定。
遠傳資訊長胡德民表示，政府積極推動「健康台灣」，醫療資源的可近性，正是健康平權的關鍵。遠傳運用5G結合「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）及雲端、資通訊技術，打造出全台首屈一指的遠距診療平台。作為5G「救人應用」，遠傳自2020年於台東推出全國第一個5G遠距診療服務，從偏鄉醫療、緊急救護、居家照護、健康管理一路延伸，以創新和永續為核心，翻轉偏鄉醫療困境，提升全民健康福祉，打造智慧醫療的創新實踐。迄今已遍及全國15縣市、57鄉鎮，服務超過7.3萬人次，以科技實現「讓健康沒有距離」。
遠傳5G遠距診療平台透過5G高頻寬、低延遲特性，將病患的即時生理數據與高清影像即時傳送至遠端醫院，讓醫師、病患與家屬不受空間限制進行病情溝通，省時便利、具臨床實用性。平台並整合醫院HIS系統，透過遠傳「Health健康+」App支援民眾端的掛號、身分認證、健康資料上傳、視訊門診與線上支付等一站式服務。
遠傳5G遠距診療平台更具備五大特點，展現領先的技術實力，並打造高效、精準與安全的醫療照護生態系：一、以雲端模式部署快速，解決跨平台整合問題；二、AI智能分析輔助醫師診斷，快速精準；三、支援虛擬健保卡認證及健保申報機制；四、全時錄影完善電子病歷，保障醫病雙方權益；五、取得美國HIPAA合規性認證，為台灣首個通過此項國際認證的電信業者，展現對資安與病患隱私的高度重視。
自2024年7月推出視訊門診以來，已有近300家醫療院所申請加入，開設超過520間虛擬診間，並積極投入「在宅急症照護計畫」，讓更多長者、行動不便的病患在家中也能獲得即時、專業的醫療服務。遠傳也首創「5G救護車」，透過5G及智慧穿戴裝置，即時回傳現場影像與病患生命數據，把握黃金救援時間，已累計超過3,500次急救出勤，提升到院前急救成功率。
遠傳5G遠距診療更已與新光醫院、亞東醫院合作推廣至帛琉、印尼等國家，成功輸出國際。未來遠傳也將持續深化AI診斷、IoT遠距監測與雲端資安，打造可複製的國際智慧醫療典範，讓這項「5G救援者應用」可以嘉惠更多海外民眾，藉由科技獲得「沒有距離」的台灣優質醫療資源，也向世界展現台灣最有溫度的軟實力。
