遠傳AI「打詐智靈」 防詐三重防線強力阻詐

▲遠傳副總盧祖耀分享核心技術結合AI技術，推出「打詐智靈」平台。

詐騙手法不斷翻新，受害者年齡層更逐漸下探，投資詐騙更成為年輕族群的最大風險。在今今（25）日登場的「撕開詐團真相 全民攜手拆詐彈」系列論壇，集結產官學專家，共同探討詐騙生態與防堵策略。論壇特別邀請遠傳電信網路技術暨營運群副總經理盧祖耀進行專題演講，深入剖析年輕人最常遭遇的投資詐騙，並分享遠傳以電信核心技術結合AI技術，推出「打詐智靈」平台，協助全民識詐、阻詐，守護財產安全。

根據內政部警政署統計，截至今年第二季，30歲以下族群已成詐欺案件最大受害群，其中投資詐騙案件量居冠。遠傳盧祖耀副總經理分享，境外虛擬貨幣交易所因手續費相對較低，容易吸引年輕人選擇高風險管道進行投資，一旦資金流入境外或假投資平台，往往難以追回，造成重大損失。遠傳運用「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術自主開發的「打詐智靈」平台，以AI打造三大防詐防線：「AI電話防詐」、「AI簡訊防詐」及「AI上網防詐」，全方位攔阻詐騙行為。

「AI電話防詐」以AI預測詐騙門號，遠傳首創AI辨識與大數據分析特徵資料庫，預測可疑門號並於2小時內斷話，精準度高達95%，打詐成績獲內政部警政署頒獎肯定；「國際來話語音警示服務」專門辨識冒充「+886 9」發話的詐騙電話，來電接通前即播放國/台語警語提醒用戶小心詐騙。此外，遠傳也與165反詐騙專線合作，安排專門客服人員協助接聽165詐騙查詢電話，擴充反詐騙諮詢人力。

「AI簡訊防詐」則是打造獨家語意模型資料庫，以AI技術搭配關鍵字分析，主動攔截九成詐騙簡訊。2022年底服務上線後，已累積攔截超過400萬則詐騙簡訊。遠傳官方簡訊也率先業界採用以888開頭的6位數短碼，辨識度高、無法偽造、不易被冒名，用戶可以安心點擊簡訊內的網址連結，杜絕釣魚簡訊。

至於「AI上網防詐」，遠傳與國際資安大廠Allot合作，推出「遠傳守護網」加值服務，包含「兒少心守護」及「防駭心守護」兩大服務，直接從網路端阻斷惡意程式與釣魚網站，只要使用遠傳4G/5G網路就能受到保護，每個月只要付銅板價，隨時為用戶上網安全嚴格把關。遠傳也與政府台灣網路資訊中心（TWNIC）合作，蒐集釣魚網站假網址，讓偽冒網頁停止解析，降低民眾誤連風險。

遠傳「打詐智靈」成果斐然，平均每月攔阻近12萬通詐騙電話、超過67萬則簡訊；「防駭心守護」服務近1個月阻擋近3,500萬次的風險網站。遠傳運用AI技術與大數據，全力阻擋詐騙電話、簡訊與風險網站，成為全民打詐的強力後盾。