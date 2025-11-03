遠傳AI x 5G 賦能智慧城市新未來

遠傳資訊長胡德民分享遠傳運用5G結合AI運算，打造AI成為城市的「數位大腦」。

遠傳資訊長胡德民出席「2025智慧永續城市國際論壇」，以「AI x 5G賦能永續智慧城」為主題，分享「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）為核心，結合5G與雲端技術，落地智慧交通、能源、醫療、校園與環境監控等場景，攜手地方政府推動城市數位轉型與永續治理，賦能智慧城市加速邁向新未來。

胡德民表示，探索生成式AI用於市民服務已是全球智慧城市趨勢，根據約翰霍普金斯大學城市AI研究中心報告指出，有超過7成的城市希望透過AI強化數據驅動政策，同時也有8成關注生成式AI的資安與倫理議題。

胡德民指出，遠傳運用5G高速連網結合AI運算，打造AI成為城市的「數位大腦」，驅動智慧城市應用創新，實現即時感知、決策與服務升級；包括強化城市預警、交通、能源等決策，升級智慧交通、遠距醫療、環境監控等效率與安全，並推動城市治理、產業升級與市民生活智慧化。

遠傳以AI x 5G賦能智慧永續城市成果豐碩，包括在智慧能源領域，遠傳協助全台縣市政府佈建逾200萬具「智慧電表」，即時監控與異常警示、提升用電效率，數量為全國第一；自主開發的「能源管理系統（EMS）」整合電、水、瓦斯等數據，支援即時監控、碳排統計與自動控制，助力企業節能與ESG揭露。

遠傳打造「微電網」整合再生能源、儲能與AI調度，提升供電韌性，支援校園、離島、社區等場域自主供電與災害應變；「智慧建築」優化建築能耗，支援碳盤查與永續管理，達成淨零目標，更協助高雄港旅運中心打造「智慧營運管理平台」獲得「2025亞太地區智慧綠建築獎 - 系統類 鉑金獎」最高榮譽，創下台灣電信業首例。

智慧交通領域，遠傳打造「交通號誌不斷電系統」，已在全台逾300個路口穩定運作中；「AI智慧影像偵測系統」已經在台北市的瑞光路與瑞湖街口、市民高架、建國高架道路等58處完成建置，協助管理單位精準偵測壅塞、事故。並協助臺北市政府與中華智慧運輸協會（ITS Taiwan）成功申辦「2029年智慧運輸世界大會（ITS World Congress）」於台北舉行，促進台灣綠色智慧運輸產業發展登上國際舞台。

智慧校園領域，遠傳以能源管理系統為核心，整合跨院區的路燈、空調、熱泵、充電樁、太陽能、微電網等設施資訊至「校級能源管理平台」，達到智慧化管理與量化減碳成效，並進一步結合AI、數位雙生（Digital Twin）等技術，打造校級戰情室儀表板，以可視化管理提升決策效率。

配合教育部推動大學校園節能，遠傳目前已獲得中興大學、東華大學、台灣師大、淡江大學、東海大學、靜宜大學、龍華科大等超過15所大專院校的能源相關專案，預計年底前將達到20所，致力成為校園永續轉型的首選夥伴。

智慧醫療及健康領域，遠傳以自主開發的5G遠距診療平台翻轉偏鄉醫療，延伸應用於緊急救護、居家長照、健康管理等場景，已導入全台15縣市、57鄉鎮，並首創「5G救護車」服務，累計超過3,500次急救出勤，更第一時間將醫療資源投入花蓮光復鄉，成為全台首例將5G遠距診療平台投入災區現場的案例。以科技提升醫療可近性，紓緩醫療量能、創造永續效益，接連獲得「國家醫療品質獎」、「經濟部國家產業創新獎」、「金漾獎」等獎項肯定。

從交通到健康等場景，AI x 5G正重塑城市的每一個角落，未來遠傳更積極投入發展三大策略科技，包括以AI結合「數位雙生（Digital Twin）」進行模擬預測，助力城市決策與災害管理；以「生成式AI」提升生產力、資安與創新，推動全民AI應用；以及發展「電動車V2X」，透過雙向充電與能源調度，強化電網韌性與低碳轉型，助力台灣加速邁向綠色運輸及2050淨零路徑。