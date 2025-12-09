遠傳friDay影音2025年度收視榜出爐 獨家韓綜《地球娛樂室3》稱霸

(記者謝政儒綜合報導)遠傳friDay影音今（9）日公布2025年度收視排行榜，韓綜、韓劇與日劇三分天下，帶動平台轉付費率年增20%，內容策略成果顯著。其中，獨家韓綜《Biong Biong地球娛樂室3》不僅奪下年度總榜首，開播首周更突破平台歷年最高收視紀錄，成為全年最受歡迎節目，引起超高話題聲量。韓劇依然是主力內容，《模範計程車3》開播即空降年度第五，創下戲劇類首周收視新高；日劇《宛如粼光夫婦日和》則拿下第六名，展現遠傳friDay影音深耕日劇的好成績。



遠傳friDay影音持續強化韓綜布局，被網友譽為「韓綜大本營」。獨家播出的《Biong Biong地球娛樂室3》首周即刷新平台紀錄，勇奪年度收視第一。今年適逢平台10週年，遠傳friDay影音更攜手節目推出全台獨家授權「兔瓏」聯名週邊，並結合雙11優惠檔期，推升活動期間業績年增1.6倍，韓綜不僅帶動收視熱潮，也成功助力付費成長。





綜藝榜前五名包括：《Biong Biong地球娛樂室3》、《Running Man》、《我獨自生活》、《Woke Up to Super TV》及《拜託了冰箱》。今年韓綜話題不斷，《拜託了冰箱》邀請南韓現任總統與夫人上節目，綜藝榜第八名《劉QUIZ ON THE BLOCK》更請到微軟創辦人比爾．蓋茲暢談，節目內容突破既有框架，吸引大量觀眾黏著度。近期黑馬《對於我來說過於刻薄的經紀人－秘書鎮》也擠進前十，話題熱度持續延燒。韓綜持續不斷提升規格、創意跨界不受限，遠傳friDay影音也將持續強化韓綜內容、服務。



戲劇榜由「男神軍團」強勢領軍，徐康俊退伍回歸之作《臥底高中》奪下年度冠軍；玉澤演主演的《我奪走了公爵的初夜》、李濬榮的《24小時健身俱樂部》分居第二、第三。《模範計程車3》延續系列熱度，直接空降第四名，並以首周收視創下戲劇類歷史新高，再次展現遠傳friDay影音精選獨家韓劇的實力。



第五名則由日本最帥高中生本田響矢主演的《宛如粼光夫婦日和》拿下。前男團偶像黃旼炫主演的《流氓讀書會》奪得第六名，鄭敬淏主演的《勞務師盧武鎮》、竹內涼真的《有本事換你來做啊！》與李鍾碩主演的《瑞草洞》緊追其後。值得一提的是，泰國GL劇《唯有你Only You》在男神壓境下仍闖進前十，兩位女主角也數次來台舉辦粉絲見面會，顯示多元題材深受觀眾喜愛。



日劇榜由《宛如粼光夫婦日和》帶頭，該劇不僅包辦日劇學院賞五項大獎，女主角芳根京子同時也主演入榜第四名的《小圓26歲，是名實習醫生！》；第二名《有本事換你來做啊！》則讓竹內涼真再成討論焦點。第三名《天久鷹央的推理病歷表》由橋本環奈出演，是年度另一大亮點。榜單題材橫跨愛情、醫療、職場、教育、家庭與推理，甚至由漫畫改編的BL劇《40歲以前想達成的10件事》也擠進前十，充分展現日劇市場的多元魅力。



動漫榜多為超人氣IP續作，改編自超人氣漫畫《我獨自升級 第2季－起於闇影－》穩居冠軍。第二、三名分別為《怪獸8號 第二季》與《膽大黨 第2季》，《鬼滅之刃 柱訓練篇》、《SPYxFAMILY間諜家家酒Season 3》、《一拳超人（第三季）》人氣依舊，近期熱播的《擁有超常技能的異世界流浪美食家第二季》也是每日人氣榜的常客，這幾個續作系列帶動了動漫類免費會員觀看人數年增20%。