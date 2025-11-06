遠傳Q3年成長6.7% 第三季合併營收為263.9億

遠傳（4904）昨（6）日召開法說會，公布第三季合併營收為263.9億元，年成長率達6.7%，寫下同期歷史新高，締造連續20季正成長的佳績；遠傳表示，此歸功於多項企業資通訊專案交付、iPhone買氣帶動用戶升級5G，與預付卡業務穩健成長。另第三季合併EBITDA（稅息前折舊攤銷前獲利）為93.9億元，同步創下同期歷史新高，年成長率達3.2%；稅後淨利為34.5億元，寫下20年同期新高；稅後每股盈餘（EPS）為0.96元，年成長率達8.7%，居電信業之冠。2025年前三季合併EBITDA、稅後淨利皆超越財測目標，分別達到101%、105%，繳出亮眼的營運成績。

遠傳行動通訊業務穩健向上，前三季營收為462億元，年成長率達2%，月租型用戶流失率持續創新低。受惠iPhone 17系列銷售暢旺，多元資費獲青睞，開賣首月綁約銷售創9年新高。9月推出「優雅樂活服務」，結合5G通訊與多元生活應用，帶動第三季5G月租型用戶滲透率達46%，穩居業界第一，挹注月租型用戶每月平均貢獻度持續居同業之冠。

廣告 廣告

遠傳積極拓展數位生活服務，帶動整體數位生活業務穩健成長。另企業資通訊服務亦持續展佳績，永續智慧城市、智慧醫療、電信系統整合與數位轉型「四條龍」服務多項專案交付，帶動整體資通訊與固網業務前三季營收年增9%、獲利年增5%，其中系統整合專案、資安業務年成長率皆達雙位數；第三季合約金額年增高達102%。

子公司博弘雲端9月宣布與香港知名雲端服務技術公司Renova Cloud HK Limited（簡稱Ren-ova Cloud）簽署100%股份收購協議，並透過Renova Cloud入主其越南子公司Viet Nam Ren-ova Cloud Company Limited，預計今年第四季起分階段完成對Renova Cloud的全資收購。目標加速深耕東南亞市場，推動企業跨境數位轉型，強化區域服務能量。

展望第四季，遠傳表示，原亞太用戶轉移即將完成，看好雙11業績為營收挹注強勁動能；預計完成多項智慧資通訊解決方案，並持續拓展企業資通訊四大領域；也將持續透過「遠傳心生活」APP豐富用戶生活圈，提供數位生活、優質影音等多元服務。