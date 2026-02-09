遠咖啡跨界藝術展「媽媽的手」以文創實踐陪伴價值

《我的故事，他的作品─媽媽的手》藝術展覽現場，吸引各界人士到場觀展交流。（圖／主辦單位提供）

【警政時報 林照東／台北報導】日前於 前門藝廊 展出的藝術展覽《我的故事，他的作品─媽媽的手》，以母愛、記憶與情感傳承為核心，透過雕塑、繪畫與跨界創作，邀請觀者重新思考「陪伴」在生命中的意義。展覽期間，獲得文創咖啡品牌 遠 咖啡 Remote Coffee 的支持，雙方以「文創 × 藝術 × 陪伴」為共同價值，展開一場溫柔而深刻的跨界合作。

遠咖啡以文創禮盒形式支持《媽媽的手》藝術展覽，延續藝術溫度。（圖／主辦單位提供）

從一段母親的故事，看見情感的力量

遠 咖啡創辦人表示，此次合作的起點，來自對藝術創作背後故事的深刻感動。創作靈感源自李昀融 Ivan Lee 與母親之間的情感記憶，母親所象徵的，不僅是個人生命中的依靠，更是一種支撐人持續前行的力量。這樣的精神，也與遠 咖啡一路以來所堅持的品牌核心不謀而合。

廣告 廣告

遠 咖啡文創禮盒 logo 取形自台東關山的山形輪，代表「深遠的目標」、也象徵在人生旅途中持續前行的方向感。（圖/主辦單位提供）

遠 咖啡：是讓善意在時光中慢慢發酵

創辦人分享：「遠 咖啡的品牌起點，源自於愛與關懷。每一杯咖啡，不只是味覺的享受，更承載著我們對生活、對人的溫暖心意。」

對遠 咖啡而言，咖啡不只是日常飲品，而是一種情感的容器——它陪伴清晨的甦醒，也承接傍晚的沉靜，為每一個疲憊的靈魂，留下一個被好好接住的片刻。

品牌長期以文創設計為核心、藝術為橋樑，希望在人們的日常生活中，創造一個可以暫時停下腳步、感受溫度的空間，這樣的理念，也自然延伸至此次藝術展覽的支持行動之中。

遠 咖啡禮盒內濾掛咖啡組合

（哥倫比亞薇拉、瓜地馬拉薇薇特南果、伊索比亞山茶花、伊索比亞橙香藝伎、哥斯大黎加莫札特）。（圖/主辦單位提供）

Logo 所承載的方向感：走得再遠，也不忘心中的目標

遠 咖啡的品牌標誌，取形自台東關山的山形輪廓，象徵「深遠的目標」與人生旅途中持續前行的方向感。搭配來自世界各地嚴選咖啡豆，呈現出多元而富層次的風味樣貌。

創辦人表示，希望人們在喝下一杯咖啡的同時，也能提醒自己仍走在通往夢想的路上——即使走得再遠，也不忘最初心中所嚮往的方向。

知名企業養樂多集團創辦人長孫李昀融（Ivan Lee），於展覽現場分享此次藝術品創作理念。（圖/主辦單位提供）

文創實踐讓情感走進生活

在此次展覽合作中，遠 咖啡也延續其長期投入的文創實踐，將藝術思維融入企業禮盒與包裝設計，讓「送禮」不只是產品的傳遞，而是一份情感與祝福的延伸。

品牌強調，這樣的投入不求張揚，也不急於被標記，而是希望在日常中慢慢發酵，累積長久而穩定的影響力。咖啡只是引子，真正留下的，是人與人之間願意為彼此停下腳步、理解彼此的心意。

以溫度為核心持續展開跨界合作

遠 咖啡表示，未來將持續以文創與藝術為品牌核心，與不同領域展開更多兼具溫度與深度的跨界合作。此次與《我的故事，他的作品──媽媽的手》藝術展覽的連結，也被視為品牌文化實踐中，一個重要且真實的起點。

品牌資訊

品牌名稱｜ 遠 咖啡 Remote Coffee

官方網站｜ https://www.remote-coffee.com/

更多警政時報報導

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(上) 美女網紅竟是「租屋蟑螂」！欠租數十萬遭法院判確定疑脫產逃債

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(下) 林詠儀遭爆欠租不還還嗆房東 「有潔癖不敢上員工馬桶」拒繳房租！