「遠山行旅—吳梅嵩繪畫創作紀念展」共賞獨特風格

中華藝術學校董事會為感念校長吳梅嵩相知、相惜、相挺的付出與貢獻，即日起至115年1月6日，在高雄文化中心至真二館盛大舉辦「遠山行旅—吳梅嵩繪畫創作紀念展」。此次展覽建置吳梅嵩的藝術創作、藝術教育的奉獻、影音媒體訪談紀錄片及藝術創作暨藝術教育年表，展示他對現代藝術發展與藝術教育的重大貢獻及其獨特的創作風格。

吳梅嵩留學英國倫敦大學斯雷美術學院研究所，學成返國後積極參與高雄現代藝術的推動，及加入高雄市現代畫學會並擔任理事長(第七屆理事長)，並曾參與藝術雜誌編撰，藉由藝術雜誌發表藝術文章，促進推動高雄現代藝術觀念的成長。而其個人亦積極投入現代藝術創作，以具多種面向創作形式，包括平面、立體、裝置等，活躍於高雄藝壇，為高雄藝壇重要藝術家之一。

2001年起擔任中華藝術學校藝術創意總監及美術科主任，強調以創意引領專業藝術發展，2003年接任校長職務，積極投入藝術教育的耕耘，秉持著「創意不離手、藝術帶著走」的理念，展現在藝術教育方面銳利擘劃的視野及眼光，並以此帶領學校在2014年榮獲教育部第一屆藝術教育貢獻獎(績優學校)。他將校園當成自己最大的畫布進行創作，歷經二十餘年的時光，將學校打造成為一件頗具代表性的作品，而各項優異的成績，正是符應他這一生所追求藝術創作理念的具體實踐。

吳梅嵩的創作具有多元面向的形式，實驗性強，包含平面繪畫、立體與裝置等。早期的作品以繪畫塗鴉的創作為主，線條自由大膽表現。中期的作品深具隱喻與象徵性的手法呈現。近期作品則悠遊在平面繪畫的自由創作裡，複合媒材綜合運用，他大開大闔的顏色自由揮灑、符號性線條與造型不拘泥的融入繪畫創作，深具隱喻和私密性的個人創作特色。

負責這次策展的高雄師範大學美術系助理教授蔡文汀說，「遠山行旅」乃擷取高美館所典藏校長吳梅嵩《旅行紀念品-大峽谷與遠山》作品中所寫的「遠山」二個字，而「行旅」則來自於他曾以「旅行」作為創作主題，並予以倒裝為「行旅」。展題寓意其長年於藝術創作及藝術教育之際的旅行，「遠山行旅」作為一位藝術創作者暨藝術教育旅行者的一生目標而言，他深深體認自己有著推動藝術創作與教育的責任，更顯現出他的高瞻遠矚的宏大見識與胸懷。

吳梅嵩校長橫跨69年的藝術創作暨藝術教育的生命旅程，凝聚成今日的《遠山行旅～吳梅嵩繪畫創作紀念展》，讓大眾再次走近這位藝術家，以畫作為路徑，回望他寬廣而深沉的創作歷程。