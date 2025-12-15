「遠山行旅-吳梅嵩繪畫創作紀念展」 高雄文化中心至真二館開展
中華藝術學校董事會為感念吳梅嵩校長相知、相惜、相挺的付出與貢獻，自即日起至一一五年一月六日在高雄文化中心至真二館盛大舉辦「遠山行旅-吳梅嵩繪畫創作紀念展」，該展覽建置吳梅嵩校長的藝術創作、藝術教育的奉獻、影音媒體訪談紀錄片及藝術創作暨藝術教育年表，展示他對現代藝術發展與藝術教育的重大貢獻及其獨特的創作風格。(見圖)
主辦單位今(十五)日說明，吳梅嵩校長留學英國倫敦大學斯雷美術學院研究所，學成返國後積極參與高雄現代藝術的推動，及加入高雄市現代畫學會並擔任理事長(第七屆理事長)，並曾參與藝術雜誌編撰，藉由藝術雜誌發表藝術文章，促進推動高雄現代藝術觀念的成長；而其個人亦積極投入現代藝術創作，以具多種面向創作形式，包括平面、立體、裝置等，活躍於高雄藝壇，為高雄藝壇重要藝術家之一。
自二○○一年起擔任中華藝術學校藝術創意總監及美術科主任，強調以創意引領專業藝術發展，二○○三年接任校長職務，積極投入藝術教育的耕耘，秉持著「創意不離手、藝術帶著走」的理念，展現在藝術教育方面銳利擘劃的視野及眼光，並以此帶領學校在二○一四年榮獲教育部第一屆藝術教育貢獻獎(績優學校)。他將校園當成自己最大的畫布進行創作，歷經二十餘年的時光，將學校打造成為一件頗具代表性的作品，而各項優異的成績，正是符應他這一生所追求藝術創作理念的具體實踐。
吳梅嵩校長的創作具有多元面向的形式，實驗性強，包含平面繪畫、立體與裝置等，早期的作品以繪畫塗鴉的創作為主，線條自由大膽表現；中期的作品深具隱喻與象徵性的手法呈現，例如他以生活中最簡易常見的桌椅為創作符號，延伸了《椅子系列》的創作，椅子作為視覺的圖像符號，有顏色的堆疊與塗鴉，他化繁為簡，利用抽象的背景與椅子形成某種情感的投射與視覺張力；近期作品則悠遊在平面繪畫的自由創作裡，複合媒材綜合運用，他大開大闔的顏色自由揮灑、符號性線條與造型不拘泥的融入繪畫創作，深具隱喻和私密性的個人創作特色。
負責這次策展的高雄師範大學美術系助理教授蔡文汀表示，「遠山行旅」乃擷取高美館所典藏吳梅嵩校長《旅行紀念品-大峽谷與遠山》作品中所寫的「遠山」二個字，而「行旅」則來自於吳校長曾以「旅行」作為創作主題，並予以倒裝為「行旅」；展題寓意其長年於藝術創作及藝術教育之際的旅行，「遠山行旅」作為一位藝術創作者暨藝術教育旅行者的一生目標而言，他深深體認自己有著推動藝術創作與教育的責任，更顯現出他的高瞻遠矚的宏大見識與胸懷。
呂惠美董事長指出，吳梅嵩校長當年得知中華藝校歷經土地被切割、分離、覬覦膠著的境遇，認同董事會「教育價值大於土地價格」的辦學精神，毅然以藝術家的一己之力身分，承接校長的重責大任；他相信人文藝術能改變生命，並願意在制度中守住理想，他常說在華藝的教育生涯，讓自己找到人生最重要的價值。董事會為他辦理這場創作紀念展，是感恩、感謝他為中等藝術教育的披荊斬棘，更回應他對藝術教育的堅毅、守護、維持、存續的精神，更希望他所傾注心力的創作，能再次被看見。
吳梅嵩校長的作品富有深厚的文學性及詩學，在二○二二年《抽象高雄》展覽時，曾展出《旅行紀念品-大峽谷與遠山》這件作品，當時有小孩問說，為什麼作品上面要開兩個窗戶，他回答說，那是小小的櫥櫃，裏面放著「光陰」，由此可見他相當富有詩意；從藝術家轉換為教育家，他的作品背後是一段段生命行旅的累積，從國外求學到返台參與南台灣前衛藝術推廣活動，再到中華藝校服務，就如他曾所述「不論是一片舊牆，或是一塊仍殘留粉筆書寫痕跡的黑板，有時也會突然出現一些人為的塗鴉，這些記號，常令人想起當日時光種種，深深烙印在與他一起同行的時空記憶中。
該展覽自即日起至一一五年一月六日在高雄市文化中心至真二館展出，開放時間為週二至週四、週日上午十時三十分至下午五時三十分，週五、週六延長至晚間八時，週一休館。
