遠征吧神木探險隊！東眼山寒假營隊熱烈招生中

▲自然形成各種別出新裁奇特造型。

【記者 李宏燁／新竹 報導】想讓家裡的青少年在大自然中學習生活的技巧，並與團隊相互合作，完成一趟奇幻的登山旅程嗎？林業及自然保育署新竹分署東眼山自然教育中心將於115年1月26日至29日專為國中一年級至高中三年級的青少年，辦理四天三夜過夜型寒假營隊「遠征吧！神木探險隊」，邀請學員走進山林，在真實的自然環境中學習、成長與探索，親身經歷獨一無二的森林冒險！即日起於台灣山林悠遊網開放報名（報名連結https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=DYS–B1501），歡迎家長把握機會，讓孩子在遠征中，發掘自己的潛能，經歷一段驚奇又豐富的寒假時光！

該營隊將帶領學員深入壯麗的赫威神木群，在登山旅程中不只學習登山技巧、地圖判位與生態知識，更能在真實的挑戰中，培養青少年在未知情境下的領導力、決策力以及團隊合作精神，並以「無痕山林（LNT, Leave No Trace）」七大準則為主軸，在山行中實踐無痕山林原則，學會以尊重與謙卑的態度親近大自然（報名費用：原價9,000元／團體報名8,500元／早鳥優惠8,300元）。

▲瞻仰赫威神木群。

東眼山自然教育中心位於桃園市復興區，擁有豐富的森林生態資源，是親近自然與學習生態的絕佳場所。今年的寒假營隊將森林生態與登山冒險結合，透過多元挑戰，讓孩子學習團隊合作、獨立生活與自我反思，體驗一場屬於冬季的成長冒險。

更多活動詳情與報名資訊，請造訪「東眼山自然教育中心－環境教育/戶外學習」FB粉絲專頁： https://www.facebook.com/DYSNEC。有任何疑問，也歡迎撥打03-3821533洽詢。（照片東眼山自然教育中心提供）