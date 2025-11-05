即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

孫中山的外曾孫王祖耀今（5）日在藍委羅明才、國民黨不分區立委被提名人丁瑀等人的陪同下，前往立法院中興大樓參訪，預計明（6）日將親自拜會立法院長韓國瑜。





丁瑀受訪時指出，王祖耀遠從美國夏威夷來到台灣，想分享過去50多年透過英文、中文或廣東話，在全世界推廣三民主義，盼藉宣揚此理念，成為兩岸和平的基石，而國民黨就是以服務國民為目標的政黨，也最給與年輕人機會，否則不會存活131年。

廣告 廣告

丁瑀透露，王祖耀昨天與國民黨副主席季麟連會面約2小時，也分享了很多理念，就是希望讓國民黨繼續正面轉動、造福百姓，「我們明天也有榮幸會回到立法院與韓國瑜交流，讓台灣變得更好」。

至於王祖耀則說，他很愛中華民國台灣，兩岸需要一個共同理想，為了一個公平的未來，這個公平的理想就是孫中山的三民主義，建立一個自由、平等、博愛、民有、民治、民享的國家。





原文出處：快新聞／遠從夏威夷來訪！孫中山外曾孫抵台 明拜會韓國瑜

更多民視新聞報導

盧秀燕、張善政、侯友宜缺席KMT全代會 鄭麗文給說法

鄭主席新氣象 牛煦庭、江怡臻將任KMT發言人

若林岱樺、陳亭妃過初選照挺！ 學者：難道讓謝龍介、柯志恩贏？

