遠東巨城年節應景喜迎金馬 春節連假走春熱鬧滾滾

《圖說》遠東巨城大年初一「祥獅獻瑞 馬躍新春」，邀請知名龍獅團演出，並限量發送588份開運紅包。（圖／遠東巨城提供）

【民眾新聞網方健龍新竹報導】2026金馬迎新歲！Big City遠東巨城購物中心在9天春節連假規劃多項應景年節活動，自大年初一以祥獅獻瑞開春祈福領銜開慶，接續安排街頭藝術輪番登台、元宵節親子互動遊戲等節慶企劃，結合館內超值購物優惠、多元餐飲選擇與精彩表演內容，讓顧客感受滿滿年味與好運。

遠東巨城表示，拿到過年紅包，正是開心選購玩具與新年好物的最佳時機，多款人氣玩具與童裝選擇，5F「SANRIO」限量福袋，下殺有感2.7折，包含日本外袋、馬年吊飾及三麗鷗隨機商品，數量有限、不可錯過；5F「Funbox」森林大樹小學好朋友禮盒組，祭出5.8折，森林家族溫馨可愛的角色設計深受親子喜愛；5F「Babycity」美國Little Me童裝優惠，單件8折、兩件7折，讓孩子輕鬆換上新裝迎接新學期；8F「玩具＂反＂斗城」同步推出漫威4吋復仇者聯盟收藏組，享6.3折，滿足收藏與送禮需求。

巨城4F美食街精選快閃，期間限定的特色甜點，2月24日至3月31日，由桃園甜點工作室「米混 MIHuN」巴斯克乳酪蛋糕，選用北海道奶油乳酪，奶香濃郁，口感細緻；2月26日至4月27日，北海道起司蛋糕專賣店「66 CHEESECAKE」最熱賣的焦糖布丁泡芙，酥脆外皮與香甜布丁內餡完美結合，排隊也要吃；3月2日至3月31日「Hello World」脆脆燕麥甜點，燕麥搭配滑順濃郁手作內餡與新鮮水果，打造多層次口感、「幸福烘焙」也在同時段登場，端出二十多種口味的脆皮泡芙與閃電泡芙，各種超人氣甜點讓你在逛街同時享受獨特美味。

遠東巨城指出，農曆春節到來，自大年初一起準備一系列精彩紛呈的節慶盛事，2月17日上午10點30分於1F噴水池廣場率先登場「祥獅獻瑞 馬躍新春」，特別邀請知名龍獅團呈獻高樁躍動、獅鼓齊鳴的祥獅演出，並安排祥獅入館祈福儀式，現場限量發送588份開運紅包，象徵好運發發發，下午3點再加碼「雷霆戰鼓」震撼獻藝，為新的一年揭開歡慶序幕；緊接著初二至初六及2月27日、2月28 日、3月1日、3月8日，共9日邀請歷屆街頭藝術節參賽者輪番登台，每日14:00於1F噴水池廣場帶來扯鈴、爬竿特技、花式調酒及舞蹈特技等多元街頭表演，展現街頭藝術的活力與創意。

遠東巨城春節企劃延續至元宵節，1F室內廣場「阿 Mall元宵遊」，2月27日舉辦元宵猜燈謎、2月28日進行元宵撈撈樂，透過親子互動遊戲讓大小朋友享受溫馨氛圍，還能獲得50元美食抵用券，邀請顧客一起來走春、慶元宵。

開春消費熱潮喜氣登場，2月17日至3月11日當日累計滿6,000元即可兌換150元電子購物券，誠意滿滿、好運加倍；單筆滿1,288元，即贈小鵲幸車輪餅或八月堂可頌乙份，甜甜開春、幸福滿載；單日單筆滿2,000元，還有機會抽中台北－鳳凰城來回機票，新年就讓夢想起飛、驚喜報到，邀請顧客把握時機，輕鬆享優惠，開心迎好康，一整年鴻運旺旺來。

