遠東巨城攜手台大EMBA 啟動「全球捐血馬拉松」世界接力

《圖說》遠東巨城購物中心攜手台大EMBA校友基金會，10日共同舉辦「台大EMBA全球捐血馬拉松」全球啟動儀式。（記者方健龍攝）

【民眾新聞網方健龍新竹報導】Big City遠東巨城購物中心自開幕以來，秉持共好共融理念，除了打造滿足全齡需求的購物空間，更深耕公益領域，將通路轉化為匯聚愛心的溫暖平台，特別是在推動捐血義舉上不遺餘力，新的一年再度擴大版圖，結合企業與各界力量，以實際行動回饋在地。

遠東巨城今（10）日與台大EMBA校友基金會合作，舉辦「台大EMBA全球捐血馬拉松」全球啟動儀式，揭開世界接力序幕，從上午9點至下午5點於1樓中央路廣場，出動5台捐血車，一大早吸引大批青年男女朋友踴躍響應，單日募集1,174袋熱血，為告急的血庫盡份心力。

廣告 廣告

遠東巨城董事長李靜芳表示，巨城長期每年舉辦約400場活動，其中超過8成結合親子、文化教育與公益關懷，讓良善成為日常、推動善循環。也因此，台大EMBA校友基金會以知識與實踐社會責任、串聯跨領域資源時，雙方理念契合而促成此次合作，特別選擇巨城作為全球行動的啟動場域，串聯五大洲、近30座城市同步響應，將台灣的良善遍及國際。

今天出席現場包括台大EMBA校友基金會董事長翁素蕙、前經濟部長郭智輝、台大管理學院院長陳家麟、台大EMBA執行長何耕宇、遠東巨城董事長李靜芳，及許多新竹在地企業領袖共同出席見證這場跨國計畫，展現深耕在地、實踐企業責任的堅定初衷，也體現台大EMBA校友回饋社會的影響力。

董事長李靜芳指出，感謝消費者長期以來的信任與支持，結合台大EMBA校友基金會的力量，讓巨城成為串聯全球近30個城市的愛心，並且成為開啟2026巨城城市公益平台的首場活動，別具指標意義。自2016年起累計至2025年，巨城「BIG熱血」捐血活動已達360場，募得超過6.3萬袋血液。未來，也將持續為醫療用血挹注穩定而關鍵的能量，同時也將鏈結更多夥伴、凝聚更多善意，推動正向關懷服務，讓善的力量在城市中不斷流動、擴散。

《圖說》前經濟部長郭智輝（左三）現身「台大EMBA全球捐血馬拉松」全球啟動儀式。（記者方健龍攝）