遠東巨城熱鬧迎新年！快閃美食、團圓年菜、公益行動齊登場

《圖說》遠東巨城精彩快閃櫃位，從療癒美食到人氣潮流好物，吃的、逛的通通到位。（記者方健龍攝）

【民眾新聞網方健龍新竹報導】新竹遠東巨城購物中心陪伴大家走過充實又溫暖的2025年，從日常生活的片刻相聚，到節慶時分的歡笑回憶，遠東巨城今年持續推出豐富多元的主題企劃與話題櫃位，為消費者帶來更多驚喜與暖心時刻。

遠東巨城表示，精彩快閃櫃位，從療癒美食到人氣潮流好物，吃的、逛的通通到位，4F美食街即日起至1月14日迎來「草山包子」，全系列以植物性食材製作，兼顧美味與安心；「老協珍」1月6日至2月5日帶來經典冷凍台菜，嚴選多種頂級食材，搭配耗時熬製的濃郁高湯，道道都是熟悉又暖心的好味道。

5F創藝廳1月8日至1月26日舉辦「日韓特賣會」，超過30種正版授權周邊，集結KPOP偶像應援、日本VTuber與熱門動漫商品，滿足粉絲一次入手的人氣收藏需求。6F特賣場即日起至2月23日由「HOLA 和樂家居」快閃進駐，春節聯名商品新上市，這回攜手新生代插畫家朱緹 Dee Chu，以「玩心」點燃童年記憶，新品春聯斗方、布面掛飾、刺繡小吊飾，都注入滿滿的新春儀式感。

遠東巨城指出，圍爐時刻少不了一桌澎湃佳餚，7F主題餐廳匯集多元選擇，年菜預購即日起熱烈展開；「糖朝」祭出常溫外帶6人份組合，集結金牌吊燒脆皮雞、乾隆御膳佛跳牆等經典中式辦桌佳餚；「開飯川食堂」精選8道澎派美饌，象徵吉祥好兆頭；「時時香」匯集興年魚、鮮蝦粉絲煲、麻油松阪豬等多道限定美食，滿足全家大小共享。

此外，亦有多款異國風味選擇，「涓豆腐」韓式團圓菜色，以綠豆蔘雞湯搭配多款經典韓式美饌，打造溫補又豐富的韓味饗宴、「瓦城」泰味團聚餐，酸辣香濃、層次豐富、「姥姥酸菜魚」，特製白湯湯底、酸白菜包與增量鮮嫩烏鯉魚片等豐富配料，在家也能自行烹煮熱騰騰的年節火鍋、「金色三麥」則推出「一馬當鮮賀團圓」即食外帶套餐，匯集海陸大餐與招牌料理、8F「藍象廷」泰式料理年菜組，為餐桌增添南洋風情。歡迎致電各門市訂購，提前預約，輕鬆迎新年。

嶄新的一年到來，遠東巨城持續推動公益行動，台大EMBA校友基金會將於1月10日舉行全球捐血馬拉松啟動儀式，宣布展開世界接力行動，串聯國內外力量，讓愛心無國界擴散，當日上午9點至下午5點於1樓中央路廣場，邀請民眾挽袖捐血，凡捐血250cc即可獲得威秀電影票乙張或巨城購物抵用券250元，讓愛化為實際行動，溫暖更多生命。

除了公益活動，同樣重視親子時光，1月11日、1月17日下午2點及下午4點，將於1F室內廣場舉辦深受小朋友喜愛的「阿Mall見面會」，可愛活潑的阿Mall將現身與大小朋友近距離互動，讓孩子留下美好回憶，也讓全家共享溫馨時光。

祭出超值有感回饋，即日起至1月21日止，邀請消費者盡享購物樂趣，當日單筆滿1,288元即可兌換精美好禮，滿額集點再贈百元電子購物券，好康層層加碼，驚喜不間斷；年末聚餐熱潮同步加溫，於指定餐廳單筆消費滿666元，即有機會抽中6,600元電子購物抵用券，讓歡聚時刻更添好運；新春換新衣，指定品牌點數回饋，扣HAPPY GO點數200點可兌換指定品牌100元電子抵用券，點數經濟極大化，多重優惠串聯吃喝玩樂，陪伴民眾在熱鬧中歡喜迎新年。

《圖說》遠東巨城6F特賣場即日起至2月23日「HOLA 和樂家居」快閃進駐，春節聯名商品攜手新生代插畫家朱緹 Dee Chu，一次購足年節應景飾品。（圖／遠東巨城提供）