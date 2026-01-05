遠東巨城熱鬧迎新年！快閃美食、團圓年菜、公益行動齊登場
【民眾新聞網方健龍新竹報導】新竹遠東巨城購物中心陪伴大家走過充實又溫暖的2025年，從日常生活的片刻相聚，到節慶時分的歡笑回憶，遠東巨城今年持續推出豐富多元的主題企劃與話題櫃位，為消費者帶來更多驚喜與暖心時刻。
遠東巨城表示，精彩快閃櫃位，從療癒美食到人氣潮流好物，吃的、逛的通通到位，4F美食街即日起至1月14日迎來「草山包子」，全系列以植物性食材製作，兼顧美味與安心；「老協珍」1月6日至2月5日帶來經典冷凍台菜，嚴選多種頂級食材，搭配耗時熬製的濃郁高湯，道道都是熟悉又暖心的好味道。
5F創藝廳1月8日至1月26日舉辦「日韓特賣會」，超過30種正版授權周邊，集結KPOP偶像應援、日本VTuber與熱門動漫商品，滿足粉絲一次入手的人氣收藏需求。6F特賣場即日起至2月23日由「HOLA 和樂家居」快閃進駐，春節聯名商品新上市，這回攜手新生代插畫家朱緹 Dee Chu，以「玩心」點燃童年記憶，新品春聯斗方、布面掛飾、刺繡小吊飾，都注入滿滿的新春儀式感。
遠東巨城指出，圍爐時刻少不了一桌澎湃佳餚，7F主題餐廳匯集多元選擇，年菜預購即日起熱烈展開；「糖朝」祭出常溫外帶6人份組合，集結金牌吊燒脆皮雞、乾隆御膳佛跳牆等經典中式辦桌佳餚；「開飯川食堂」精選8道澎派美饌，象徵吉祥好兆頭；「時時香」匯集興年魚、鮮蝦粉絲煲、麻油松阪豬等多道限定美食，滿足全家大小共享。
此外，亦有多款異國風味選擇，「涓豆腐」韓式團圓菜色，以綠豆蔘雞湯搭配多款經典韓式美饌，打造溫補又豐富的韓味饗宴、「瓦城」泰味團聚餐，酸辣香濃、層次豐富、「姥姥酸菜魚」，特製白湯湯底、酸白菜包與增量鮮嫩烏鯉魚片等豐富配料，在家也能自行烹煮熱騰騰的年節火鍋、「金色三麥」則推出「一馬當鮮賀團圓」即食外帶套餐，匯集海陸大餐與招牌料理、8F「藍象廷」泰式料理年菜組，為餐桌增添南洋風情。歡迎致電各門市訂購，提前預約，輕鬆迎新年。
嶄新的一年到來，遠東巨城持續推動公益行動，台大EMBA校友基金會將於1月10日舉行全球捐血馬拉松啟動儀式，宣布展開世界接力行動，串聯國內外力量，讓愛心無國界擴散，當日上午9點至下午5點於1樓中央路廣場，邀請民眾挽袖捐血，凡捐血250cc即可獲得威秀電影票乙張或巨城購物抵用券250元，讓愛化為實際行動，溫暖更多生命。
除了公益活動，同樣重視親子時光，1月11日、1月17日下午2點及下午4點，將於1F室內廣場舉辦深受小朋友喜愛的「阿Mall見面會」，可愛活潑的阿Mall將現身與大小朋友近距離互動，讓孩子留下美好回憶，也讓全家共享溫馨時光。
祭出超值有感回饋，即日起至1月21日止，邀請消費者盡享購物樂趣，當日單筆滿1,288元即可兌換精美好禮，滿額集點再贈百元電子購物券，好康層層加碼，驚喜不間斷；年末聚餐熱潮同步加溫，於指定餐廳單筆消費滿666元，即有機會抽中6,600元電子購物抵用券，讓歡聚時刻更添好運；新春換新衣，指定品牌點數回饋，扣HAPPY GO點數200點可兌換指定品牌100元電子抵用券，點數經濟極大化，多重優惠串聯吃喝玩樂，陪伴民眾在熱鬧中歡喜迎新年。
其他人也在看
寒流報到！高人氣保暖寢具一次看 石墨烯極暖被、千元暖暖被、免插電暖床墊成小資族新寵
入冬後最強冷空氣報到，氣象局提醒，元旦後將迎來首波寒流，北台灣清晨低溫恐下探 9 度，白天體感依舊濕冷，民眾除了外出要做好保暖準備，老年人、有慢性病的人更要注意夜晚睡較溫差對身體造成負擔，許多上班族、長輩與小孩半夜容易被冷醒、肩頸手腳冰冷，若寢具保暖度不足，不僅影響睡眠品質，隔天還可能感到疲憊、頭痛或精神不濟，相較於傳統厚重棉被，近年主打「更輕、更暖、更蓄熱」的新型保暖被與寢具更受青睞，不僅睡起來沒有壓迫感，還能快速提升被窩暖意，這篇特別精選多款高人氣冬季寢具，不但兼具保暖與舒適，更有期間優惠，在寒流來襲前無痛替全家升級保暖力就是現在！Yahoo好好買 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
只限今天！超商咖啡「10元爽喝」 拿鐵寄杯買7送7
全家超商週一咖啡日優惠！大單品咖啡、大特濃咖啡同品項加10元多1杯。另外，7-11超商大杯精品美式/拿鐵、大杯精品馥芮白買7送7活動只到今天！中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
百貨美食新櫃報到 打卡請吃好料、限時看電影免費
歲末聚餐需求炙熱，百貨餐飲新櫃輪番登場，透過強化館內陣容吸引人潮光顧。Global Mall多個店點都有新餐廳登場，包括桃園A19引進泰式料理「饗泰多」、桃園A8引進來自台南「美滿炸雞」，林口A9則有「薩莉亞」進駐，成為林口首店；台中廣三SOGO百貨近期也引進川味品牌「開飯川食堂」，限時消費打卡還有機會免費吃甜品。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
寒流來襲！今年冬天保暖神器推薦：超夯日本BRUNO暖杯墊、桌上暖風機、SPA泡腳機直降千元｜揪愛Mei推好物
年末最後一波雙12優惠，「揪愛Mei」小編身為精打細算的購物魔人，強烈建議大家趁年末優惠檔期入手購物車清單，提早準備好聖誕交換禮物、跨年抵抗寒流的小物。隨著冷空氣一波波，「揪愛Mei」幫大家整理了多家平台的暖冬實用小物，省去你自己比價的時間，價格親民且功能到位，像是辦公桌上的暖杯墊、女孩最愛的暖宮袋，全身放鬆的電熱毯以及眼部按摩器等，送禮自用皆可，快來看看今年冬天最值得入手的暖心好物有哪些吧！Yahoo夯好物 ・ 2 個月前 ・ 1
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 8 小時前 ・ 73
王祖賢罕見公開露面 首度鬆口「巔峰引退原因」大小眼引粉絲關切
58歲女星王祖賢因主演《倩女幽魂》廣為人知，但2004年電影《美麗上海》成為她的息影之作，37歲便急流勇退，隱居海外虔心修佛。近日一向低調的王祖賢難得公開露面，出席美國矽谷中醫論壇，並首度鬆口退出演藝圈的原因。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 3
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 307
李亞萍吵到要離婚「4度簽協議書」 揭余天不蓋章關鍵
75歲資深藝人李亞萍逐漸出現記憶力退化、疑似失智症狀，健康狀況亮起紅燈，近來頻頻上節目的她，被問及與余天將近50年的婚姻狀況，她坦言一度大吵到差點離婚。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 9
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 77
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 7
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 89
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 149
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前 ・ 12
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 56
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 4
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 3 天前 ・ 39
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 1 天前 ・ 202