遠東巨城週年慶11/27登場 力拼12天營業額32億元

12天要拼32億元目標，新竹巨城週年慶誓師士氣高昂。（圖：業者提供）

新竹巨城購物中心週年慶將於11月27日至12月8日隆重登場，25日舉辦誓師大會，巨城一級主管帶領全體夥伴換上阿Mall T恤列隊集結，現場氣勢驚人，展現備戰決心與士氣。業者指出，今年週年慶目標是12天要拼出32億元。

巨城週年慶鎖定全民普發一萬元現金和竹科人敢買特性，盼再創營運高峰。（圖：業者提供）

鎖定春節連假前的採買潮和全民普發現金1萬元的利多，新竹巨城購物中心今年週年慶，訂出32億元的目標。11月27日週年慶首日看準新竹高消費力道，單日累計50萬元起贈萬元購物券。首四日加碼雙重送亦祭出業種樓層滿仟送佰，OUTDOOR區再加碼，多重好康一路送好送滿。不想假日人擠人，平日也有限定企劃，單筆滿額可抽按摩椅或iPhone17 Pro，年末壓軸誠意滿滿。

另外，巨城購物中心週年慶期間也匯集超過100個快閃店及聯合特賣品牌，其中近3成首次設櫃，帶來耳目一新的逛街亮點。11月20日至12月8日「 LADY M 」強勢回歸1F，最受歡迎的經典原味千層蛋糕開賣即成焦點，4F美食街有入選首屆「500甜」的半熟乳酪蛋糕專賣店「碧月」以及新竹在地人氣，獲米其林必比登推薦的「鄒記菜包」。

業者表示，各樓層各式商品都有不同的折扣優惠，就是看準新竹人會賺敢買的特性，年終最後一波週年慶，希望巨城年營業額能夠再創高鋒。據了解，去年巨城創下史上年度營業額170億元的紀錄，今年盼能再創高峰。（彭清仁報導）