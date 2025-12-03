遠東機械工業公司新厝廠土壤污染 嘉市列管10年場址完成整治

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】嘉義市政府環境保護局於114年7月2日正式完成轄內遠東機械工業股份有限公司新厝廠土壤污染場址解除列管程序，該場址歷經10年整治改善，污染物濃度已低於土壤污染監測標準，近2公頃土地回復健康終於可再度安全活用。

嘉義市西區遠東機械工業股份有限公司新厝廠早年從事金屬基本工業，以製造自行車及機車零件為主，後於80年關廠，因廠區運作時未妥善處理電鍍廢液及廢棄物致土壤污染，經前行政院環境保護署於103年執行全國廢棄工廠調查時發現土壤中重金屬鎳、鉻、銅及鉛濃度超過土壤污染管制標準，遂於104年被公告為整治場址。為善盡企業社會責任，遠東機械工業股份有限公司配合辦理污染調查、提出整治計畫並執行相關改善工程，歷經10年努力，污染物濃度經驗證已全數符合標準，成功達成整治目標。

嘉義市政府環境保護局表示，土壤及地下水一旦遭受污染，其整治作業不僅曠日費時，改善費用亦相當可觀，因此呼籲各事業單位針對廠內狀況應做好自主管理工作，定期檢視高污染潛勢區如製程區、廢水處理區、廢棄物存放區等是否有造成洩漏之疑慮，積極防範污染情事發生，共同守護環境品質與市民健康。

圖說：嘉義市西區遠東機械工業股份有限公司新厝廠廢廠後發現土壤污染嚴重，歷經10年整治改善，污染物濃度已低於土壤污染監測標準，近2公頃土地回復健康終於可再度安全活用。（照片：記者劉芳妃翻攝）