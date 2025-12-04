遠東機械舊廠重金屬汙染整治10年 嘉義後站「肉地」解除列管

遠東機械新厝舊廠區重金屬汙染土壤遭列管，近年來翻土、換土稀釋整治。（嘉市環保局提供／廖素慧嘉市傳真）

遠東機械新厝舊廠區重金屬汙染土壤遭列管，翻土、換土稀釋整治至今10年完成。（嘉市環保局提供／廖素慧嘉市傳真）

遠東機械早期在嘉義市自由路、興達路交叉口的舊廠約2公頃，生產自行車及機車零件，因電鍍廢液及廢棄物汙染廠區土壤，民國103年起列管整治10年，今年通過監測驗證，嘉義市環保局4日公布這塊土地解除列管。

嘉市環保局指出，遠東機械工業股份有限公司新厝廠土壤汙染場址歷經10年整治，花費約3億5000萬元，汙染物濃度已低於土壤汙染監測標準，近2公頃土地今年7月2日解除列管，可恢復正常使用。

遠東機械新厝廠早年從事金屬基本工業，主要製造自行車及機車零件，因未妥善處理電鍍廢液及廢棄物致土壤受汙染，80年關廠，103年環保署執行全國廢棄工廠調查，發現該廠區土壤中重金屬鎳、鉻、銅及鉛濃度超標，104年公告整治。

遠東機械新厝舊廠區重金屬汙染土壤遭列管，整治10年通過監測驗證。（嘉市環保局提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉市環保局環境品質管理科長黃中和說，遠東機械提出整治計畫原定7年完成，因數度變更計畫延遲約3年，於去年才完成整治，今年通過監測驗證，整治期間清運約3成的高汙染土壤，再填補新土壤與低汙染土壤混合稀釋。

遠東機械新厝廠位於自由路、興達路及遠東街交匯口，交通動線佳，是嘉義後火車站的黃金地段，關廠後曾一度有「遠東夜市」，熱鬧滾滾，後來全區封閉，周邊跟著黯淡冷清，不復往昔的熱況。

