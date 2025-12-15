遠東生技上半年合併營收1.88億元 EPS 0.87元

遠東生技董事長闕壯群（右二）與團隊出席法說會。

▲遠東生技董事長闕壯群（右二）與團隊出席法說會。

由元富券輔導的遠東生技（6886）今（15）日召開法說會，公布上半年合併營收1.88億元，毛利率53.36%，EPS為0.87元、優於去年同期的0.76元，主要係展現產品結構優化與高附加價值產品布局成效。此外，2025年截至11月營收累計年增4%，顯示公司在大健康與精準保健策略推動下，營運動能持續提升。公司表示，目前已積極規劃上櫃相關事宜，將儘快提出送件申請。

廣告 廣告

遠東生技指出，目前公司除了屏東高樹微藻養殖ESG廠區外，也進駐屏東農業科技園區建置高規格機能保健食品製造廠，進一步強化原料培養到成品製造一條龍生產體系，今年下半年屏東農科廠正式完工，擴建1,200坪不鏽鋼溫控保健食品廠房並導入自動化生產設備，進一步提升產能以因應市場成長需求。

隨著全球人口結構快速老化與健康意識提升，大健康產業成為保健食品市場成長的重要動能。根據產業研究資料顯示，全球保健食品市場規模預計將在十年內翻倍，從2025年的2,034.2億美元成長至2034年的4,022億美元，複合年增長率(CAGR)約7.87%，顯示大健康相關需求具備長期成長潛力。遠東生技表示，公司長期深耕全球微藻生技應用，聚焦高齡化社會對精準且具實證基礎之保健產品需求，2025年營運維持穩健成長表現。

董事長闕壯群表示，遠東生技與一般保健食品業者多以配方或行銷導向不同，公司為具備微藻研發與培養、製程開發到終端應用整合能力的生技公司，並以科學實證為核心，旗下精準保健系列產品具備多項國際文獻支持，並導入各大醫院研究驗證，作為產品功效與安全性的重要依據，有助提升市場信任度與產品附加價值。

市場布局方面，遠東生技表示，近年外銷營收占比逐步提升，顯示微藻保健相關產品在國際市場具備競爭力；內銷市場則透過精準保健產品線與通路合作穩健推進，形成內外銷並進的營運結構。

除既有保健食品應用外，遠東生技持續投入微藻前瞻技術研究，其中微藻細胞外囊泡已完成關鍵製程，並取得台灣第一張植物外囊泡INCI(國際化妝品成分命名)認證字號及相關產品PIF(Product Information File)履歷，且進入全球市場開發。該技術突顯公司在微藻深層應用與高附加價值產品開發上的研發實力，後續將提升次世代2.0微藻細胞外囊泡的應用開發。