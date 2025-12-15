遠東生技屏東農科廠完成擴建 明年營運將達兩位數成長

遠東生技董事長闕鴻達表示，除了屏東高樹微藻養殖ESG廠區外，今年下半年屏東農科廠已完工，擴建1200坪不鏽鋼溫控保健食品廠房因應市場成長需求，預估明年營運可望達兩位數成長。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕以藻類保健食品聞名的遠東生技(6886)今天召開法說會，遠東生技董事長闕鴻達表示，除了屏東高樹微藻養殖ESG廠區外，今年下半年屏東農科廠已完工，擴建1200坪不鏽鋼溫控保健食品廠房因應市場成長需求，預估明年營運可望達兩位數成長。

遠東生技上半年合併營收1.88億元，毛利率53.36%，每股盈餘為0.87元、優於去年同期的0.76元，主要是產品結構優化與高附加價值產品布局效益浮現，截至11月累計營收達3.67億元，年增4.32%。

闕鴻達表示，今年保健食品內銷市場不太好，但遠東生技有高達80%的營收來自外銷，其中歐洲又高占外銷市場比重逾5成，美國則受惠於美中貿易戰轉單效應，訂單也持續成長，顯示台灣微藻保健相關產品在國際市場具備競爭力。

遠東生技也已開發了藻油和外泌體保養品，其中微藻細胞外囊泡已完成關鍵製程，並取得台灣第1張植物外囊泡INCI(國際化妝品成分命名)認證字號及相關產品PIF(Product Information File)履歷，且進入全球市場開發。

明年已有既有歐洲客戶增加藻油等新品項，且美國市場不少訂單也轉到台灣來了，隨著銀髮族世代來臨，保健食品已是未來趨勢，在舊客戶增加新產品及增加新客戶挹注下，預期明年營運可望有1~2成的成長。

