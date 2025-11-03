遠東航空欠民航局逾億 法務部11日拍賣2架客機

遠東航空MD客機，就停放在松山機場國籍航空業者的停機坪外，日曬雨淋無人維護，自2019年12月13日遠東航宣停止營運後，積欠松山機場的機場服務費並未償還，法務部行政執行署宣布，這個月11日，要拍賣已查封的遠航航空器。

法務部行政執行署臺北分署主任行政執行官林岡助表示，「積欠航空旅客機場服務費的相關費用，包括《勞基法》等，那這個費用也超過了上億元，為了要追繳這個欠款，查封了義務人所有名下的客機，這次拍賣的底價是500萬元。」

11日拍賣的兩架客機中，首次被拍賣的是MD-83型客機，底價為500萬元，根據遠航過去公開資料顯示，這架編號 B 28007的客機，在民國80年的10月2日首航，執飛台北高雄，服役期間，總起降次數有6萬多次，飛行總里程來到2167萬公里，退役前載客932萬人次。

另外一架MD-82型客機已是第4拍，經歷經減價3拍，在2021年雖然有買主以450萬元得標，但航機持續停在松山機場，積欠場站停留費等費用，再度被拍賣。

朝陽科技大學飛行與民航人員技術系主任盧衍良指出，「經歷了很多次的拍賣，事實上都無疾而終，那再加上這6年來，這幾架飛機他的整個封存的條件並不是很標準，如果說飛機的適航性已經不存在了，基本上它也就不可能回到天空。」

學者指出，目前全世界還在服役的MD客機約只有10來架，而且可能很快都會退役，加上MD客機內裝窄，不太可能變成教學場域或是餐飲空間，最終可能成為廢鐵。民航局則表示，第1次拍賣的飛機，如果沒有拍賣出去，就會打折進入2次拍賣。對於欠款，已申請強制執行，最後如仍無法追回，法院會發給債權憑證。

