遠東醫電台灣醫療科技展亮相智慧醫療成果

【記者柯安聰台北報導】2025台灣醫療科技展於4日登場，國內醫療服務平台整合領導廠商遠東醫電科技（7696）在開展前夕，由旗下新加坡分公司與榮登美國《新聞周刊》（Newsweek）「二○二六亞洲最佳智慧醫院」的新加坡新保集團旗下新加坡中央醫院（Singapore General Hospital，SGH）完成國際醫療與旅遊醫療平台導入及醫療合作備忘錄（MOU）簽署，展開台灣與新加坡跨國企業醫療服務與旅遊醫療合作新篇章。



遠醫科亦於4日分別與馬來西亞人才培育暨產學合作協會、台灣觀光醫療發展協會及諾貝爾醫療集團攜手合作，共同推動馬來西亞來台國際旅遊醫療、智慧醫療平台等多項合作計畫。此次合作象徵台灣智慧醫療與旅遊醫療服務邁向國際化的重要進程，有助提升台灣醫療服務在國際市場的整合能量與競爭力。







圖：遠東醫電科技與諾貝爾集團簽署合作備忘錄。左為遠東醫電科技董事長暨總經理鄧俊男，右為諾貝爾醫療集團總裁張朝凱。



遠醫科董事長暨總經理鄧俊男表示，全球健康旅遊已是醫療產業的重要發展趨勢，台灣醫療品質與科技整合能力在亞洲居於領先地位。此次跨國、跨產業合作，不僅是深化國際醫療交流的里程碑，也將加速台灣觀光醫療模式的落地與推廣。遠醫科長期致力於智慧醫療平台與健康資訊整合，透過此次多方MOU 的簽署，可有效鏈結醫療、科技與旅遊端的實務需求，落實跨境醫療協作、遠距健康追蹤、雲端資料交換等應用，讓台灣智慧醫療加速走向國際。



遠醫科積極進行跨國醫療合作，除於3日完成與新加坡中央醫院的MOU簽署外，今於展會完成兩項合作儀式，包括與馬來西亞人才培育暨產學合作協會、台灣觀光醫療發展協會共同簽署合作備忘錄，以及與諾貝爾醫療集團、台灣觀光醫療發展協會簽署MOU，為未來推動觀光醫療與跨境照護奠定紮實的合作基礎。



在推動策略合作的同時，遠醫科亦於本次醫療科技展展示最新研發成果，以「智慧醫療 X 國際旅遊醫療」為主軸，展出內容涵蓋「智慧醫療、健康雲服務、穿戴式設備與整合性健康管理方案」、「國際旅遊醫療及透析服務整合平台」、「旅遊醫療／跨境醫療整合方案」、「AI+雲端醫療解決方案」、「遠端視訊醫療」及「智慧健康管理平台」，呈現該公司從「居家到醫院」與「國內到國際」的全方位智慧健康照護布局。（自立電子報2025/12/4）