遠東集團中國實體百貨全熄燈 黃晴雯：止損保留實力 不會放棄大陸市場

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遠東集團自1993年進入中國大陸市場，隨著重慶遠東城日前熄燈，遠東集團在中國大陸百貨實體據點暫時歸零。遠東SOGO董事長黃晴雯今天（9日）說，中國大陸經濟與內需復甦前景未明朗下，先持觀望態度，但不會放棄大陸市場，「將保留實力，不做無謂的失血」，現階段先經營好大巨蛋商場，未來重返大陸市場將更有底氣。

重慶遠東城熄燈，遠東集團在中國大陸百貨實體據點暫時歸零，遠東SOGO董事長黃晴雯（右三）9日表示，中國大陸經濟與內需復甦前景未明朗下，先持觀望態度，但不會放棄大陸市場。（中央社／SOGO提供）

遠東集團曾在重慶、上海、成都等地布局百貨據點，為最早進軍大陸的台資百貨。不過近年來調整策略陸續關店，2024年5月才開幕的重慶遠東城，也於今年4月底熄燈，目前遠東集團在中國大陸百貨市場已暫無實體據點。

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黃晴雯今天在SOGO股東會後受訪，談到中國市場時表示，疫情前中國投資氛圍熱絡，近年政策與市場環境變化快速，企業經營面臨更多不確定性；現在大陸經濟還未回穩，目前暫時看不到投資前景。

她說，為了對股東與員工負責任「必須止損」，忍痛決定關閉重慶遠東城，關店決策是短空長多，也能藉此觀察一下大陸未來發展方向。

黃晴雯強調，不會放棄中國市場，未來聚焦商業地產與商場經營管理模式；以成都百揚大樓案為例，就是採取較輕資產模式經營，以商業地產概念發展。未來經營模式，除了可自行經營之外，也可接受委託經營商場，或是採取較輕資產模式經營。

黃晴雯指出，目前SOGO最重要任務是，將台北大巨蛋Garden City全區開出，希望藉此打造出不同於傳統百貨與購物中心的新世代商場，透過此商場經營經驗，將讓集團「未來重返大陸市場更有底氣。」

責任主編：于維寧

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