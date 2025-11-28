遠東SOGO台北店聖誕點燈登場！巨型米奇、7米迪士尼聖誕樹搶先亮相，攜手瑪利亞基金會推「愛心捐點」 共同送暖弱勢兒

(圖/黃筱婷攝)

聖誕節將至，遠東SOGO台北店今（28）日在忠孝館舉行聖誕點燈活動，今年特別引進香港迪士尼獨家巨型米奇裝置與 7 公尺高迪士尼朋友主題聖誕樹，即日起至2026年1月18日於館內外打造多組節慶場景，包含「20周年奇妙派對」、「達菲與好友」、以及「動物方城市」等主題區域，為東區帶來最具亮點的冬日打卡新地標。

忠孝館及復興館周邊同步結合燈光、裝置藝術與沉浸式氛圍，呈現今年最具視覺震撼的耶誕布置。吸睛的巨型米奇站立於館前廣場，夜間點燈後配合細膩光影效果，吸引許多民眾駐足拍照，預計將成為今年台北最受討論的節慶場景之一。

SOGO攜手瑪利亞基金會 推「愛心捐點」「許願信箱」公益計畫

除視覺亮點外，SOGO今年延續多年公益傳統，宣布與 瑪利亞社會福利基金會 合作推出「愛心捐點」活動。民眾只要透過 SOGO APP 將點數捐出，即可支持 0 至 3 歲發展遲緩兒的早期療育服務；現場亦設置「許願信箱」，邀請消費者留下祝福，一起替弱勢兒童點亮耶誕節。

SOGO董事長黃晴雯致詞時表示，台灣是一個充滿愛心的地方，SOGO願意成為串連善意的樞紐，將消費者、會員與社會力量匯集成支持公益的能量。她也呼籲大眾在節慶期間共同參與，讓更多需要的孩子能在寒冬中獲得實際幫助，並向所有長期投入公益的團體表達感謝。

瑪利亞基金會：0–3歲是黃金發展期 每一點捐點都能成為力量

瑪利亞基金會代表指出，基金會今年邁入第 37 年，每年服務超過 9,800 位孩子與家庭。

創辦人莊榮達曾分享，孩子的大腦在三歲時發展已達 80%，早期療育的重要性不言可喻。

2010 年成立的「瑪麗寶寶中心」以家長親子教練模式為核心，2024 年更獲優勢卡示範基地認證，協助社會以「看到孩子的優勢」的方式重新理解特殊需求兒童。

基金會代表表示，此次 SOGO「愛心捐點」活動中的每一點捐贈，都是支持孩子在黃金期獲得最關鍵協助的力量，期待社會共同攜手，讓早療之路不再孤單。

黃國倫響應公益：天冷要開暖氣，更要打開愛心

公益大使黃國倫也出席活動，他以輕鬆幽默分享，冬天最重要的不是只有暖氣，更是「打開愛心」。他透露，今年與太太寇乃馨透過公益直播捐出 100 萬元支持瑪利亞基金會，聖誕節期間也將前往 SOGO 消費並集點響應捐點活動。

他笑說：「董事長說還有禮物，我應該更早來參加！」並感謝瑪利亞基金會多年努力，也讚許 SOGO 以美麗氛圍串連公益。他呼籲民眾一起加入行動，把愛送給孩子，為寒冬帶來更多溫暖。

遠東SOGO聖誕活動資訊

即日起–2026/1/18 SOGO忠孝館、復興館

亮點：香港迪士尼巨型米奇、7米迪士尼朋友聖誕樹

公益活動：SOGO APP「愛心捐點」、現場「許願信箱」

今年聖誕，遠東SOGO台北店以最溫暖也最具話題性的方式開啟節慶序幕，邀請民眾在拍照、逛街的同時，也用行動為特殊孩子送上一份冬日祝福。

