遠東SOGO名店年菜上菜 京站早鳥預購9折起

馬年的腳步接近，各大百貨備妥吉祥年菜及伴手禮迎春。遠東SOGO台北店、天母店主打五星飯店及名店好物，春節期間推出川劇變臉秀，消費滿額還能賺好康；京站線上購物平台Qonline年菜早鳥預購9折起優待；夢時代網羅國內外知名禮盒和美食品牌，消費滿千元贈百元抵用券。

遠東SOGO台北店/天母店集結春節馬年專屬年節禮盒及美味年菜，即日起至明(2026)年2月22日力推「珍寶齊聚 馬耀豐年 新春禮品&團圓年菜特輯」。像是忠孝館三合院2026馬年團圓年夜飯(5-8人份)，售價5,800~7,800元，再贈「手工蘿蔔糕」；復興館天母店新葡苑駿馬迎春團圓宴(6-10人份)，價格為9,800~1萬3,800元，加送「新葡苑300元抵用券」。

同時，台北店(忠孝、復興)/天母店各餐廳在除夕夜(2/16)安排川劇變臉秀，與消費者同樂。忠孝館1月26日到2月15日在各樓層餐飲及B2銘店舉辦加價購活動，持不限金額銷貨明細，都能以68元購入「馬年生肖撲滿」；復興館於1月9日到2月5日，憑超市餐飲不限金額銷貨明細，同樣能用68元帶走「馬年生肖撲滿」。

京站線上購物平台Qonline滙集百款知名餐廳、人氣品牌和伴手禮，強打年菜早鳥預購9折起和金獎伴手好禮精選企畫。其中，台北晶華酒店年菜5件組(佛跳牆+火烔雞湯+干貝米糕+牛三寶+紅燒獅子頭)，原價7,357元，優惠價6,477元。紅豆食府年菜伴手禮(紅燒元蹄+蘿蔔牛腩煲+佛跳牆+臘味米糕+干貝蘿蔔糕+烤麩+紅豆年糕)，加贈韭黃水餃，早鳥限定贈四季豆元寶，原價4,183元，特價3,798元。

夢時代春節年菜禮品預購會即日起至2月14日登場，找來胡同燒肉、青葉台菜、小倉山莊等知名品牌參與。1月4日前購滿3,000元贈夢時代B1貳樓餐廳500元抵用券，滿6,000元送夢時代6F上菜片皮鴨專賣店1,000元抵用券；1月5日至2月14日買滿2,000元可獲白玉樓新譯經典台菜300元抵用券，滿6,000元能拿到9F饗食天堂平日午餐券。

