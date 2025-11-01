遠東SOGO周年慶端超狂優惠

遠東SOGO百貨38周年慶將於11月6日（四）至11月17日（一）登場！今年端出周年慶超狂促銷滿千送百、百貨8折起、超市9折及眾多優惠商品。 每年周年慶的採購重點化妝品、精品、男女裝及家電3C等，同樣祭出回饋天花板，包括ONLY SOGO買貴奉送、最低折扣2折起的每日一物、全台獨家優惠價的獨家商品等僅在SOGO才享有的超值價格。

另各業種再享滿額回饋，化妝品單日單櫃滿6000元送800元、指定國際精品單日累積滿2萬元送2000元抵用券，家電區天天推出頂級消費禮，11月6日周年慶首日指定滿額有機會帶走最新爆款的iPhone 17 256G。忠孝館與復興館分別在今年陸續迎來樓層新風貌，包括忠孝館B1女裝嶄新升級、復興館7樓男裝與B3美食街也全新亮相，敦化館今年最後周年慶，精彩祭出指定業種獨享合併最高回饋20%。

「最療癒、超有哏」的超人氣卡通《蠟筆小新》，今年化身成為遠東SOGO 38周年慶來店禮IP！全台共準備超過20種不同面貌的《蠟筆小新》來店禮。

遠東Garden City大巨蛋店應援同慶開跑，應援同慶期間更推出「Only 大巨蛋 店長嚴選 買貴奉送」活動，不可錯過。另外周年慶除了原有的貼心服務，包含免費配送、免費寄物、提重物之外，在SOGO消費還可同享大巨蛋停車優惠，汽車消費滿500元可免費停車1小時、機車滿300元優惠停車1次/天。