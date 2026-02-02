遠東SOGO情人節送8% 新光三越7％卡利High

西洋情人節將近，各百貨公司打造浪漫的節日氛圍。遠東SOGO台北店集結多款精美禮品助攻戀情，並聯合9大銀行喊出最高8%回饋，刷中國信託SOGO聯名卡加總最高送12%；新光三越台北南西店主推12大銀行金馬卡利High 4% 5% 6%好康；微風送給幸運的戀人「The Ukai Taipei雙人下午茶餐券」；京站時尚廣場小碧潭店強打情人節饗宴和年節活動。

遠東SOGO台北店即日起網羅深受戀人歡迎的禮品，從高單精品包款、象徵永恆的黃金飾品，到熱門的香氛保養、化妝品，以及增溫利器的巧克力甜點等，應有盡有。2月22日前攜手9大銀行打出最高8%回饋，於指定業種刷中國信託SOGO聯名卡合併回饋最高12%。女裝、女鞋、男裝、化妝品、家用、藝品、寢具、玩具滿5,000元送400元電子抵用券；珠寶、黃金、家電、3C、食品名店、SOCIÉ買滿1萬元送400元。

忠孝館從2月9日起1樓廣場設置「反應過激的貓」快閃店，4公尺高的吾輩招財貓首度登場，情侶們拍照打卡絕對萌翻。復興館於2月7日下午3點舉辦「捕捉愛的瞬間 手機人像攝影美學講座」，找來7本攝影暢銷書作家-mookio阿默到場，示範如何輕鬆用手機捕捉愛侶最動人的瞬間。

新光三越台北南西店即日起到2月25日結合11大銀行、新光三越貴賓卡/貴賓卡金卡/貴賓卡銀卡/橘卡，力推「金馬卡利High 4% 5% 6% 超高skm points回饋」，刷卡累計滿1萬元贈到4%、滿6萬送5%、滿30萬給6%，每卡最高回饋上限50萬skm points。

同時，以skm pay綁定台新銀、新光、中國信託、玉山銀、國泰世華、聯邦銀、滙豐銀、星展銀、兆豐銀、台北富邦及華南等指定銀行信用卡，交易達3,000元即享金馬卡利High獨享+1%禮遇，全檔期消費升級最高7%。

微風舉辦「浪漫情人節餐券滿額抽」，2月3日前微風積點禮遇會員於微風廣場、微風信義、微風南山、微風松高及微風南京單筆購滿2,140元，就有機會抽中「The Ukai Taipei雙人下午茶餐券」。

館內餐廳為戀人端出各式饗宴，像是擁有無敵夜景的SMITH&WOLLENSKY主推情人節晚餐，推薦價5,980元；The Ukai Taipei嚴選多款海味珍饈，層層喚醒味蕾，包含「Kappou 割烹」情人節限定套餐午餐3,800元、晚餐6,800元。小倆口可以在美食和美景交織下，留下難以忘懷的甜蜜。

京站時尚廣場小碧潭店在2月14日供應情人節雙人套餐，其中SNAIL蝸牛義大利餐廳雙人套餐2,180元，弎禾情人餐原價1,599元、特價1,399元，petit doux微兜精選雙人套餐甜甜價1,580元。

另於春節期間規畫一系列活動，初一至初三(2/17~2/19)的14:00~15:00，Q卡友購物滿666元可抽精美寢具、貴氣披肩或退役馬文創園區門票。2月5日到3月4日使用儲值金單筆結帳滿1,299元，有機會入手「OWNDAYS眼鏡兌換券」。

