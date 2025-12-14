遠東SOGO敦化館熄燈 黃晴雯致詞 (圖)

其他人也在看
影/府院不副署綠嗆「藍白可提倒閣」 徐巧芯酸幼稚：當我們3歲小孩？
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」反制在野黨，民進黨立委在喊，「不然你們在野黨倒閣啊！」對此，國民黨立委徐巧芯大酸「幼稚」，明明是行政院做得爛，為何是立委要離開？大家來比氣長，「當我們是3歲小孩嗎？」
財劃法擬不副署恐引憲政風暴 藍營強烈反對
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。依法定程序，已修正通過的《財政收支劃分法》（財劃法）將於15日公布，現傳將成行政院長卓榮泰為首個不副署的案例，在野黨已提出強烈批評，質疑賴清德總統此舉將使獨裁成為事實。
財劃法不副署？周玉蔻：賴清德、卓榮泰即將寫歷史、展氣魄！
賴清德、卓榮泰即將寫歷史、展氣魄！屏息以待；資深媒體人周玉蔻今（14）天一早撰文寫下，國會濫權大反攻！立法院三讀財劃法修正案閣揆不副署、不執行！法案不副署，行政院長卓榮泰創憲政首例！台灣新的政治局勢即將出現！
行政院不副署不公布 羅智強：賴清德即將成為台灣尹錫悅
針對府院傳出擬以「不副署、不執行」方式回應立法院通過的《財政收支劃分法》修正案，國民黨立法院黨團書記長羅智強今（14）...
卓榮泰擬「不副署」法案 學者：看不懂哪招
立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，移請立法院覆議，並提出行政院版的《財劃法》，但覆議案再度遭立法院否決，政院版《財劃法》也遭藍白封殺，無法審查。
府院擬「不副署」財劃法 羅智強轟：賴清德恐成台灣尹錫悅
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」，藉此對抗立法院，引發在野黨反彈。對此，國民黨立院黨團書記長羅智強砲轟，倘若總統賴清德和行政院長卓榮泰一意孤行，形同中華民國憲法的劊子手，賴清德恐將成為「台灣的尹錫悅」。
反制藍白！財劃法、停砍年金擬「不副署不公布」 黃國昌氣罵：憲政災難
立法院國民黨與民眾黨挾人數多數優勢推動多項爭議法案，日前否決行政院對再修版《財劃法》所提覆議案，12日藍白又聯手停砍年金！傳府院高層拍板針對財劃法將以「不副署、不公布」處理，成憲政首例，對於停砍年金也有意比照辦理。對此，民眾黨主席黃國昌今（14）日批評「這不是憲政首例，這是憲政災難」、「權力監督制衡也可以廢了直接宣布，中華民國從民進黨賴清德登基後，自此走上帝制。」
政院擬不副署爭議法案！民眾黨批憲政災難 點名賴卓恐成歷史罪人
黃國昌表示，現在台灣最重要的是立法院三讀通過的法律，行政部門卻可以宣稱「不執行」，直言「天底下沒有這麼荒謬的事情」。他強調，國會三讀通過的法律，行政部門卻能選擇是否執行，這樣的情況連前立法院長的王金平都無法認同，更相信現任立法院長韓國瑜也不可能接受。
財劃法不副署.停砍年金比照! 傳府院週一說明
立法院藍白兩黨陸續通過"財劃法"搶中央財源、喊停公教年改加速退撫基金破產，傳出行政院將"不副署"、"不公布"，明天總統和行政院長就會對外說明。對此藍營痛斥獨裁，但綠營反嗆在野也可以依法提倒閣。立法院長韓國瑜（12/5）：「本院原決議予以維持。」藍白否決"財劃法"覆議，恐讓中央施政困難後、又喊停進行到一半的年改，加速公教退撫基金破產，連總統賴清德調和矛盾的"國政茶敘"也被韓國瑜拒絕，傳出執政團隊忍無可忍，要對爭議法案"不副署"、"不公布"，總統賴清德週一將在國政茶敘後對外說明，行政院長卓榮泰也會召開記者會，但藍營不滿狂轟。藍白通過公教年改停砍。（圖／民視新聞）立委（國）牛煦庭：「很多人講說行政院可以不副署，不副署其實是，行政院長拒絕執行總統提出來公布的法令，用這個東西來抵制國會其實非常奇怪，如果困難也應該透過溝通協商的方式處理，而不是用奧步的方式賴皮啊，賴清德總統不應該領導一個賴皮的政府。」立法院民進黨團書記長陳培瑜：「我們將全力支持行政院執政團隊，所做出的任何決定，不論是要不要副署要不要公告要不要執行，因為目前所有國家的亂源，都在於立法院裡面的藍白黨團。」綠營力挺行政院不副署，但藍白猛轟賴政府獨裁，但不副署的憲政手段，30多年前國民黨執政時期就出現過，當時的總統李登輝兩度任命蔣仲苓升一級上將，但郝柏村認為"蔣仲苓資格不符"，堅不副署，最後在蔣仲苓出面緩頰下，此事才告一段落。律師黃帝穎：「當年的人事案並沒有違憲問題，當年的大法官也沒有被癱瘓的問題，卓院長對於違憲惡法，而且憲法法庭癱瘓的情況之下，行使副署權更有正當性。」法界人士聲援行政院，民進黨立委王定宇強調，面對當前立法亂象，行政部門有權依憲法因應，行政院長不副署，該法案即無法生效，立院同樣也可依憲法規定，通過行政院長不信任案，總統就可選擇更換行政院長，或被動解散國會、重新改選。民進黨力挺行政院不副署藍白惡修財劃法與年改停砍。（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌：「你倒閣了你確定卓榮泰會下台嗎，他說這個倒閣是違憲的，我沒有遵守的必要，賴著不下台。」聲音來源：立委（民）吳思瑤：「如果他們不滿意行政部門，不副署的這個決定，那自然有發動倒閣，這樣子的憲政機制，讓民意直接來對於國會的失序亂象，做最終定奪的準備。」大罷免後朝野掀起新一輪對抗，短期內看不到解方。（民視新聞綜合報導）原文出處：「修惡版財劃法」不副署、停砍年金比照！ 傳府院週一說明 更多民視新聞報導藍不配合？韓國瑜婉拒「國政茶敘」 鄭麗文竟稱摸頭：無法解決問題府院定調財劃法「不副署」 民進黨：藍白不認同可提倒閣韓國瑜就是不來！賴清德明邀2院長國政茶敘 流程、內容全曝光民視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
財劃法、年金相關法案傳不副署不公布 藍白綠反應一次看
媒體報導指停砍年金、財劃法等相關法案府院擬「不副署、不公布」。民眾黨主席黃國昌今天說，這不是憲政首例，這是憲政災難，總統賴清德與行政院長卓榮泰絕對會成為中華民國憲政史上最大的罪人，請他們三思。國民黨團首席副書記長林沛祥也說，與其想盡辦法不執行立法院通過的法律、不編列預算，倒不如請身兼民進黨主席的總統賴清德好好與國民黨主席鄭麗文及黃國昌坐下來談。民進黨立法院黨團幹事長鐘佳濱則表示，行政權對於立法院藍白多數通過的法律恐有違憲、濫權情況，「武器就是不副署」，只是先踩煞車。
等嘸韓國瑜轉念！ 總統「國政茶敘」15日照開
總統賴清德邀請行政院、立法院及考試院國政茶敘，但立法院長韓國瑜確定不出席，不過兩人今(14日)下午意外現身同場活動，只是韓國瑜致詞後就離開會場，並未與總統碰到面。
賴總統籲立院速審總預算 避免影響醫界與國家發展
（中央社記者沈佩瑤台北13日電）中央政府總預算牽動國家發展，總統賴清德今天向立法院喊話，預算還未審，勢必影響醫界與國家發展，籲盡快交付委員會審查，通過國家所需預算；逐年增加健保總額盼改善醫療環境。
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。
酸賴政府創造三輸局面！醫曝「反年改落敗」3原因：帶頭浪費錢卻要民眾省錢
國民黨立法院黨團推動反年改修法，提案修正「公務人員退休資遣撫卹法」，要求所得替代率不再遞減，於12日在立法院三讀通過，條文明定所得替代率不再遞減，並回溯至2023年。入口網站「Yahoo奇摩」於12月10日至14日進行相關議題網路投票，結果顯示有58.2%的網友贊成停砍；胸腔科醫師蘇一峰揶揄，民進黨政府再度寫下難堪的三輸局面。
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院...