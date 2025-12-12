遠東SOGO敦化館 明日熄燈

台灣第一個精品百貨遠東SOGO敦化館將於明（14）日正式熄燈，結束自1994年開幕以來長達31年的營運，SOGO東區的營運重心將移轉到遠東Garden City大巨蛋店，明年全區開幕後，預計完整一年貢獻100億元。

SOGO昨日表示，將把東區的營運重心移轉到遠東Garden City大巨蛋店，而敦化館的精品櫃位也將陸續由SOGO復興館與大巨蛋店Garden City承接。

在東區經營超過30年的SOGO敦化館，為台北歷史最悠久的貴婦百貨，SOGO宣布將在明日晚間舉行謝幕之夜，象徵正式走入歷史。SOGO敦化館原為永琦百貨，由SOGO接手經營後，將其打造成全台第一家精品百貨，多年來享有「東區珠寶盒」的美譽，館內匯聚Prada、Celine、Valextra等國際精品品牌，以及漢來海港、紅豆食府、N 168 PRIME牛排館等頂級餐飲。

SOGO日前表示，雖然敦化館是台灣第一個精品百貨，但這幾年隨著時代需求、發展條件較局限，再加上大巨蛋店將在今明兩年全館開幕，預計將取代敦化館為SOGO東區的發展重心。而敦化館的客群不管導流到東區復興館、忠孝館與大巨蛋店都很方便，客源並不會流失。

SOGO表示，東區的營運重心移轉到遠東Garden City大巨蛋店，Garden City力拚成為台灣首年業績破百億元的百貨，為SOGO品牌注入新的活力。

對於大巨蛋店Garden City，SOGO主管表示，全區面積3萬坪，是全台單一面積最大的百貨，也有望成為首年業績逾百億元的商場。目前開出的A、C、D三區串聯形成一站式購物場域，每個區塊商品結構不同，吸引客人流動。

