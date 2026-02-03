遠東SOGO業績逆勢成長 2027年挑戰破600億元

海外旅遊熱潮衝擊國內百貨業績，各業者卯足全力突圍。遠東SOGO今(3)日公布去(2025)年業績，全台營運績效達525億元，比2024年的494.4億元明顯上升。遠東SOGO董事長黃晴雯表示，除了大巨蛋賣場營收挹注外，近年推動「停留經濟」更是成長主因，今(2026)年力拚整體業績達到573億元，並可望在2027年突破600億元大關。

出國旅遊蔚為風尚，民眾赴海外免稅店消費而不在國內「逛百貨」，導致各大連鎖百貨出現業績下滑問題，整體市場面臨成長放緩、旺季不旺困境。不過，遠東SOGO逆勢成長，雖然敦化館因合約到期而結束營運，但去年整體業績衝上525億元，明顯高於前(2024)年的494.4億元。

黃晴雯分析，除了大巨蛋商場「遠東Garden City」各區逐步開業挹注外，近年更力推「停留經濟」，將零售空間從「消費場所」轉變為「生活場景」，讓民眾從單純的購物行為延伸到休憩、社交、用餐……等。預期「遠東Garden City」在今年全區正式開幕後，首年業績能達到76億元，2027年全部品牌進駐，將挑戰百億元業績關卡，連帶集團營運成績有望超越600億元，東區商圈也會成為全新的生活廊帶。

春節期間的促銷也不間斷，遠東SOGO台北店各樓層、品牌將在大年初一至初三(2/17~2/19)各自開賣福袋，消費者購入任一款福袋後可到指定樓層兌換刮刮樂，初一大獎為「台北巴黎雙人來回機票」，初二、初三則是「台北日本不限航點雙人來回機票」，且艙等均為長榮皇璽桂冠艙，最高價值達66萬元，每天還額外加抽EF1電動輔助摺疊自行車與開運金幣。

統一時代百貨台北店與DREAM PLAZA攜手西螺福興宮太平媽祖，於2月8日前舉辦「2026台北信義年貨大街暨西螺太平媽祖走春賜福」，將雲林在地優質商品直送台北，現場設置祈福專區讓民眾近距離參拜太平媽祖，體驗「鑽轎底」求平安。

華泰名品城於園區打造開運主題裝置「Gloria New Year Hotel新年飯店」與「Gloria麻將舞台」，以美式復古飯店與粉紅赤兔馬為主題，邀請民眾到訪拍照打卡。2月17日年初一至19日年初三安排「馬年開運大遊行」、「變臉迎春財運來」活動，財神爺現身發送發財金與喜糖，到店消費就能把整年的好運帶回家。

