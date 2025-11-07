遠洋合作正式啟航 文化幣、青春動滋券雙重加碼送 文化部長李遠、運動部長李洋盼文化、運動陪伴青年一起「動滋！動滋」

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部、運動部攜手推出「動滋青春X文化能量爆發」限時加碼，11月底前完成指定任務，即可獲得最多200點文化幣及100元青春動滋券的雙重回饋。文化部長李遠、運動部長李洋今（7）日以漫畫、羽球「會友」，宣告「遠洋合作」正式啟航，除了首波文化幣及青春動滋券加碼，將持續進行「亞洲在場－臺灣與亞洲運動會」特展、「雙百萬運動漫畫徵選」等各項合作。



今日記者會，李遠特別送給李洋今年第16屆金漫獎「金漫大獎」狼七的作品《黎明前的回聲》，加上《一百萬次的揮棒》與《決勝球！Money Pitch！》等3本涵蓋青春、運動題材的漫畫。李遠說，遠洋首次會面的時候，李洋說自己只看日漫，所以他今天特別送給李洋3本臺漫，提醒李洋「你一定要看」。同時，宣布文化部及運動部將合作推出「雙百萬運動漫畫徵選」，鼓勵創作更多以運動為主題的臺漫。



李洋說，他一直覺得羽球一落地就得分，感覺畫面不多，「是不是就不好看了？」但是他仍然很期待有臺灣的羽球漫畫。李遠則用創作者的眼光說，其實從發球時的特寫，到球飛出去「可以畫好幾格畫到跨頁」，最後落點的畫面，「甚至會讓大家眼淚都掉出來」。

現場李洋除了親自傳授羽球技巧給李遠，並特別送給李遠1個運動用品包，包含帽子、毛巾等，提醒李遠繁忙工作之餘，「別忘了運動」，李遠特別年輕風的反戴帽子，展現青春的一面。2位部長也組隊與2位同學對打，雖然相較於李洋輕鬆的揮動羽球拍，李遠不僅落了好幾球，甚至差點絆倒，但是球場上充分展現出「從年輕到年長」的全民運動精神。

現場提問環節時，同學詢問李洋，「如果可以選擇作為一個創作者，會想要擔任哪一類型的？」李洋逗趣地說，他小時候曾想當畫家，但是後來似乎腦中的畫面都放到羽球場上了，所以現實中就畫得不太好，但是如果一定要選一個創作工作的話，應該還是畫家。至於問到李遠是否寫過運動有關的書時，李遠說出自己秘密，他說，他的第3本書，也是獲得聯合報小說獎第一獎的作品《封殺》，就是寫當兵時聽到同袍打棒球及家人簽賭的故事。他笑說，一個沒打過棒球的人寫棒球小說，後來還被人家說其實他的故事內容應該是接殺不是封殺，就可以知道「作家的話不要相信」。

遠洋最後也感性地向現場同學「青春喊話」，李遠以自己高中時經常跑長跑的經驗分享，家裡經濟不寬裕的他買不起釘鞋，所以總是穿著7雙襪子跑步，一開始他總是跑最後一名，但是他一直沉住氣慢慢跑，看到前面的人開始跑不動時，他就開始加速，漸漸地他一次一次的超越了前面的同學，鼓勵同學「人生是很漫長的，不要急，慢慢跑，但是要持續地一直跑到最後」。

李洋則以自己同為18歲時的例子分享，當年高中畢業的他，還在羽球甲、乙組間徘徊，所以一直想著還要不要繼續打球。到擔任部長以後，他回想原來才12年前的他，還在想著要不要繼續打球，但後來卻一路慢慢打到全國、國際冠軍，直到奧運金牌。如同他的座右銘「不是因為看到希望才堅持，而是因為堅持才看到希望」，鼓勵所有的青年朋友一路勇敢前進。

文化部表示，今年度文化部針對16-22歲發放1200點、13-15歲試辦600點文化幣，共206萬人符合領取資格，至今領用率79%、領用金額超過13億元；運動部則發放16-22歲500點青春動滋券（約145萬人符合資格）。為鼓勵青年朋友加速領用2券，文化部及運動部共推出2波加碼任務，第1波針對13至22歲只要在今年1月1日至11月30日花完所領到的文化幣（13-15歲600點、16-22歲1200點），就可以獲得加碼的100點文化幣。

第2波則是文化幣與青春動滋券的「合作加碼」，16歲至22歲青年，在11月30日前用完文化幣1200點，也用完11月1日加碼發放的「青春動滋券200元加碼券」，就可獲得100點文化幣及100元青春動滋券的雙重回饋。總計2波加碼能讓16歲至22歲同時花完「1200點文化幣」及「200元加碼青春動滋券」的青年，共獲得200點文化幣與100元青春動滋券。

文化部表示，2025年文化幣的領用期限即將於12月31日結束，除了文化幣及青春動滋券限時加碼外，獨立書店2點送1點、表演藝術青年席位「5折自由座」外「每張票加碼100點」回饋，以及國片「2點贈送1點」、「結伴看國片滿350點回饋100點」等優惠仍持續辦理。提醒還沒領取或尚有餘額的青年朋友，把握最後倒數2個月，趕快領用文化幣體驗青春的美好。