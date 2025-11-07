遠洋合作正式啟航 雙部會首長互相贈送禮物

遠洋合作正式啟航 雙部長互相贈送禮物

文化部、運動部攜手推出「動滋青春X文化能量爆發」限時加碼

運動部長李洋（左1）、文化部長李遠（左2）組隊與2位同學對打羽球，展現「從年輕到年長」的全民運動精神

「青春動滋券X文化幣」加碼方案

文化部與運動部攜手推出「動滋青春 文化能量爆發」限時加碼，只要在11月底完成指定任務，即可獲得最多200點文化幣及100元青春動滋券的雙重回饋。文化部長李遠、運動部長李洋今天(7日)合體，以漫畫、羽球會友，宣告「遠洋合作」正式啟航，鼓勵青年看藝文活動、也要運動。

文化部長李遠與運動部長李洋一起合作跟學生打羽球，除此之外李遠部長還特別送給李洋部長3本臺灣漫畫包括今年第16屆金漫獎「金漫大獎」狼七的作品《黎明前的回聲》，加上《一百萬次的揮棒》與《決勝球！Money Pitch！》等3本涵蓋青春、運動題材的漫畫。李遠部長說，遠洋首次會面的時候，李洋部長說自己只看日漫，所以今天特別送給李洋部長3本臺漫，提醒李洋部長「一定要看」。李洋部長則回送運動用品包包含帽子、毛巾等，提醒李遠部長忙碌之餘「別忘了運動」。

廣告 廣告

「遠洋」合作正式啟航，加碼送的文化幣與青春動滋券，預計於11月30日活動結束後1週內發放，李洋部長推薦，青春動滋券可以用在運動中心、游泳池、騎乘Youbike共享單車，以及觀賞或參與各式職業、業餘運動賽事，「當然也可以到羽球場打羽球」，李遠部長則推薦，文化幣可以用超級優惠價格購買表演藝術青年席位、獨立書店買書2點送1點，同時，最近國片強勢上檔，可以觀看精彩國片，使用期限一樣至今年12月31日止，鼓勵青年朋友把握最後2個月，趕快使用手中的文化幣與青春動滋券。

「遠洋」最後也感性地向現場同學「青春喊話」，李遠部長以自己高中時經常跑長跑的經驗分享，家裡經濟不寬裕的他買不起釘鞋，所以總是穿著7雙襪子跑步，一開始他總是跑最後一名，但是他沉住氣慢慢跑，看到前面的人開始跑不動時，他就開始加速，漸漸地他一次一次的超越了前面的同學，鼓勵同學「人生是很漫長的，不要急，慢慢跑，但是要持續地一直跑到最後」。

李洋部長則以自己同為18歲時的例子分享，當年高中畢業的他，還在羽球甲、乙組間徘徊，所以一直想著還要不要繼續打球。但是到擔任部長以後，他回想原來才12年前的他，還在想著要不要繼續打球，但後來卻一路慢慢打到全國、國際冠軍，直到奧運金牌。如同他的座右銘「不是因為看到希望才堅持，而是因為堅持才看到希望」，鼓勵所有的青年朋友一路勇敢前進。