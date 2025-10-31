遠洋合作首發！文化幣、動滋券限時加碼 最高回饋300元

文化部及運動部在最快時間推出首波正式合作「動滋青春X文化能量爆發」限時加碼，即11月底前使用完「1200點文化幣」及「200元加碼青春動滋券」的青年朋友，最高可再獲得200點文化幣與100元青春動滋券雙重回饋。（圖／文化部）

文化部長李遠與運動部長李洋暨10月中旬以「遠洋合作」為頭銜首次會面後，文化部及運動部在最快時間推出首波正式合作「動滋青春X文化能量爆發」限時加碼，即11月底前使用完「1200點文化幣」及「200元加碼青春動滋券」的青年朋友，最高可再獲得200點文化幣與100元青春動滋券雙重回饋。

文化部表示，限時加碼共有2波任務，第1波針對13至22歲青年使用的文化幣，只要在今年1月1日至11月30日花完所領到的文化幣（13－15歲600點、16－22歲1200點），就可以獲得加碼的100點文化幣。也就是如果早就花完領到的文化幣，或是現在加速在11月30日前花完的，都可以再獲得100點。

第2波則是文化幣與青春動滋券的「合作加碼」，16歲至22歲青年，在11月30日前用完文化幣1200點，也用完11月1日加碼發放的「青春動滋券200元加碼劵」，就可獲得100點文化幣及100元青春動滋券的雙重回饋。總計2波加碼能讓16歲至22歲同時花完「1200點文化幣」及「200元加碼青春動滋券」的青年，共獲得200點文化幣與100元青春動滋券。

「遠洋」展開首發合作，李遠及李洋也大力推薦青年使用文化幣及青春動滋券的建議。李遠說，文化幣可以用超級優惠價格購買表演藝術青年席位、獨立書店買書2點送1點，同時，最近國片強勢上檔，只要到戲院2到3個小時，就能與朋友一起享受包含災難驚悚且即將突破2億元票房的《96分鐘》、恐怖電影《泥娃娃》，或是雙女孩上檔的《女孩》與《左撇子女孩》、直面人生的《我們意外的勇氣》等等挑動各種情緒的精彩國片，還可以享有「2點贈送1點」、「結伴看國片滿350點回饋100點」的優惠，等於用2.1折就能看國片。

李洋則推薦，青春動滋券可以用在運動中心、游泳池、騎乘Youbike共享單車，以及觀賞或參與各式職業、業餘運動賽事，「當然也可以到羽球場打羽球」。

文化部表示，加碼送的文化幣與青春動滋券，預計於11月30日活動結束後1周內發放，使用期限一樣至今年12月31日止，鼓勵青年朋友把握最後2個月，趕快使用手中的文化幣與青春動滋券，也趁最後加碼機會，讓青春能量一路延燒到年底。

文化部長李遠及運動部長李洋均大力推薦兩券的使用建議，鼓勵青年朋友跟著「遠洋」既強健身體又照顧心靈，更可以跟「遠洋」一樣建立友誼。

