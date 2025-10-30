「遠洋合作」 文化幣、青春動滋券雙重回饋
記者劉昕翊、張翔程／綜合報導
文化部及運動部首波聯手推出「動滋青春X文化能量爆發」限時加碼，11月底前使用完「1200點文化幣」及「200元加碼青春動滋券」的青年朋友，最高可再獲得200點文化幣與100元青春動滋券雙重回饋，鼓勵青年朋友跟著「遠洋」既強健身體又照顧心靈，更可以跟「遠洋」一樣建立友誼。
文化部指出，限時加碼共有2波任務，第1波針對13至22歲青年使用的文化幣，只要在今年1月1日至11月30日花完所領到的文化幣（13至15歲600點、16至22歲1200點），即可獲得加碼的100點文化幣。若早就花完領到的文化幣，或是現在加速於11月30日前花完的，都可以再獲得100點。
第2波則是文化幣與青春動滋券的「合作加碼」，16至22歲青年於11月30日前用完文化幣1200點，也用完明（1）日加碼發放的「青春動滋券200元加碼劵」，可獲得100點文化幣及100元青春動滋券的雙重回饋。總計2波加碼能讓16歲至22歲同時花完「1200點文化幣」及「200元加碼青春動滋券」的青年，共獲得200點文化幣與100元青春動滋券。
另外，文化部長李遠及運動部長李洋也推薦兩券的使用建議。李遠說，文化幣可以用超級優惠價格購買表演藝術青年席位、獨立書店買書2點送1點，同時最近國片強勢上檔，可看《96分鐘》、《泥娃娃》，《女孩》與《左撇子女孩》、《我們意外的勇氣》等，還可享有「2點贈送1點」、「結伴看國片滿350點回饋100點」的優惠，等於用2.1折就能看國片。李洋則推薦，青春動滋券可以用在運動中心、游泳池、騎乘Youbike共享單車，以及觀賞或參與各式職業、業餘運動賽事，「當然也可以到羽球場打羽球」。
此外，文化部表示，加碼送的文化幣與青春動滋券，預計於11月30日活動結束後1週內發放，使用期限一樣至今年12月31日止，鼓勵青年朋友把握最後2個月，趕快使用手中的文化幣與青春動滋券，也趁最後加碼機會，讓青春能量一路延燒到年底。
文化部及運動部首波聯手推出「動滋青春X文化能量爆發」限時加碼，最高可再獲得200點文化幣與100元青春動滋券雙重回饋。（文化部提供）
