「遠洋合作」雙券加碼 2部長羽球漫畫會友

（中央社記者趙靜瑜台北7日電）文化部長李遠與運動部長李洋今天以羽球、漫畫會友，宣告首波「動滋青春X文化能量爆發」限時加碼，兩人並組隊跟學生羽球雙打，展現運動家精神。

為鼓勵青年朋友加速領用文化幣與青春動滋券，文化部及運動部共推出2波加碼任務，第1波針對13歲至22歲青年，只要在今年1月1日至11月30日花完所領到的文化幣（13-15歲600點、16-22歲1200點），就可以獲得加碼的100點文化幣。

第2波則是文化幣與青春動滋券的「合作加碼」，16歲至22歲青年，在11月30日前用完文化幣1200點，也用完11月1日加碼發放的「青春動滋券200元加碼券」，就可獲得100點文化幣及100元青春動滋券的雙重回饋。

今天記者會青春能量爆表，內湖高中和文化大學的學生們看到李洋走進會場，嘴角立刻泛起微笑；而李遠脫去西裝穿上POLO衫，更顯年輕。

李遠送給李洋「黎明前的回聲」，加上「一百萬次的揮棒」與「決勝球！Money Pitch！」等3本涵蓋青年、運動題材的漫畫；李洋說，一定要好好拜讀。

李洋表示，羽球的漫畫應該很難畫，「羽球一落地就沒了。」李遠則說，其實台灣漫畫家很厲害，會把很多重點放大、定格、延長，透過漫畫手法彰顯運動張力。

李洋也特別送給李遠帽子、毛巾等運動用品，提醒李遠繁忙工作之餘，「別忘了運動」；李遠開心地把帽子反戴，精神奕奕。

李遠分享，他的專長是長跑，過去曾經從最後一名，跑著、跑著就衝到最前面，「我想要鼓勵青年朋友要能沉得住氣。」李遠說，不要急，一定可以看到成果，「人生很漫長，一定要堅持到最後。」

李洋表示，現在上班前都會先跑步，「慢慢加速跑30分鐘。」他以自己為例表示，18歲高中畢業升大學之際，還在想要不要打球，「現在回想起來，因為堅持才會有今天的成績。」他並認為，能不能持續在路上，持續進步才是重點，「我是因為堅持才看到希望，與大家共勉。」

現場也有學生提問，李遠有沒有以運動當成創作題材？李遠表示，曾經寫過棒球小說，「故事主角如果打贏，就可以出國參加比賽；如果打輸，簽賭的父親會拿到一大筆錢，這個題材讓我拿到文學獎第一名。」

文化部表示，未來將會與運動部合作，推出「亞洲在場－台灣與亞洲運動會」特展及「雙百萬運動漫畫徵選」，鼓勵創作更多以運動為主題的作品。（編輯：吳素柔）1141107