「遠洋合作」雙百萬運動漫畫徵選起跑

當運動與文化合在一起時，可以激起民眾對於兩件事更大的參與熱情！文化部長李遠、運動部政務次長黃啟煌昨（廿八）日共同主持國家漫畫博物館籌備處舉辦的「壘上有人：臺灣棒球漫畫的全力一擊」特展開幕暨遠洋合作「雙百萬運動漫畫徵選」起跑記者會。李部長表示，文化、體育的創作合作在電影方面，已經有《KANO》、《冠軍之路》的成功經驗，相信漫畫也能如同電影一般產生極大的感染力，經徵得運動部長李洋同意，文化部、運動部將各投入五百萬元，徵選五組漫畫家團隊進行運動漫畫合作。

運動部政次黃啟煌表示，本次雙部會漫畫展及運動漫畫徵選的合作，除了開啟運動漫畫的新篇章，也期盼透過文化創意與運動產業的結合，激發大家做運動的動力。徵選簡章及相關資訊，請參閱文化部獎補助資訊網（https://grants.moc.gov.tw）。