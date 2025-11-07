遠洋正式啟航 內湖高中小勝「遠洋」

文化部長李遠和運動部長李洋攜手推出「遠洋合作」，不僅聯手對年輕人大撒優惠，還臨時組成「遠洋」雙打組合，本報直擊，「遠洋」與內湖高中對打羽球，最後由青春代表的內湖高中贏下友誼賽。



內湖高中同學熱心指導李遠羽球技巧，李洋則不負羽球奧運冠軍威名，和內湖高中對打時，游刃有餘，但他的隊友李遠卻是「匆匆忙忙、連滾帶爬」。



「遠洋」雙部長以球會友，與內湖高中同學進行友誼賽。（圖／運動部提供）



遠洋雙部長在記者會上，強調「堅持」的重要性。李遠勉勵學生：「一開始跑最後一名，但就是慢慢跑，跑了好幾圈以後，當前面的人開始跑不動時，就開始加速，關鍵是告訴自己不要急，人生很漫長，不要急、慢慢跑，但要持續跑到最後。」



李洋也回憶起自己在高中畢業時：「當時我只能在乙組和甲組徘徊，一直猶豫要不要繼續打下去，但是我選擇堅持下來，一路從全國冠軍、打到奧運冠軍，關鍵就在於能不能持續在這條道路上邁進，就像是我的座右銘，不是因為看到希望才堅持，而是因為堅持才看到希望。」



這次「遠洋」雙打，除了以球會友，李遠以漫畫為文化代表，李洋則以毛巾與帽子為運動代表，現場進行交流，宣布「遠洋合作」正式啟航。在學生們問到如果自己是一位文學創作者，會希望擔任什麼樣的工作時，李洋說，自己小時候曾經想過當畫家，無奈現實是自己的天賦與努力不足，最後反倒成為羽球奧運冠軍。

「遠洋」部長致贈禮品合照。（圖／運動部提供）





文化部、運動部合作推出「動滋青春X文化能量爆發」，為鼓勵年輕族群，只要在10月31日與11月30日前分別完成兩波任務，最高加碼可獲得200元動滋加碼券、100元動滋券以及200點文化幣，等於是兩波任務同時達成，就能獲得價值達500元的回饋。

「遠洋」推出首波正式合作「動滋X文化能量爆發」限時加碼（圖／運動部提供）





運動部在首波任務中，針對16~22歲的年輕族群，只要在今年10月31日前用完今年度發放的500元青春動滋券，就可在今年11月1日獲得200元青春動滋券加碼券；文化部則針對13~22歲青年，只要在今年11月30日前用完所領到的文化幣，就可以獲得加碼的100點文化幣。



第二波任務則是雙部合作加碼，針對16~22歲青年，只要於今年11月30日前將青春動滋券200元加碼券抵用完畢，且同時將今年度1200點文化幣抵用完畢，則可於12月5日再獲得100元青春動滋券及100點文化幣的雙重回饋。



活動時間限時最晚於11月30日活動結束後1周內發放，使用期限到今年的12月31日前為止，這次「遠洋合作」，除了首波文化幣及青春動滋券加碼，也將持續進行「亞洲在場台灣與亞洲運動會」特展、「雙百萬運動漫畫徵選」等各項合作。