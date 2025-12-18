遠百慶祝國際零售員工日 總座徐雪芳領軍錄製影片 感謝百貨職人付出

遠百竹北全體同仁及專櫃人員於早會時一同歡慶零售員工日。遠百提供



由洲際百貨公司聯盟 IGDS倡議的「零售員工日」（RED, Retail Employee Day），自2022年6月8日首次舉辦，旨在表彰零售業從業人員的職人精神，以及其在大眾日常生活中扮演的重要角色。2025 年零售員工日訂於 12 月 12 日，遠東百貨表示，身為 IGDS 在台灣唯一的會員公司，特別於這個專屬百貨人的日子，向全體從業同仁獻上誠摯的感謝與祝福。

近年零售業已成為台灣就業人口最多的產業之一。根據「未來流通研究所」於 2025 年發布的《台灣流通及生活服務業勞動力變化關鍵數據解析》指出，2024 年批發零售業為全台雇用員工數第二高的產業，亦是近五年（2020–2024）大專畢業生就業比例最高的行業。

然而，零售第一線工作者需面對多元消費族群與高壓服務情境，其專業度與耐心往往超過外界想像。遠東百貨表示，希望透過響應「零售員工日 RED」，讓百貨從業同仁感受到企業的重視、感謝與珍惜。

12月12日當天，遠百包括總經理徐雪芳在內的高階主管團隊，特別錄製一段俏皮溫馨的影片，向全體同仁表達感謝之意。全台各地遠百門市亦同步響應，由店長率領主管團隊向員工及專櫃夥伴奉茶，並致贈象徵「蘋安健康」的祝福心意，感謝同仁在賣場第一線的專業付出。

徐雪芳則在員工日影片中說：「看到大家的笑容，是我最開心的事。」遠東百貨表示，百貨賣場不僅是服務消費者的場域，更是同仁們累積專業、分享工作樂趣與成就感的重要舞台。每一位夥伴的努力，都是推動企業持續向前的關鍵力量。

