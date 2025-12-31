遠百竹北公益送暖迎新年 優惠齊發慶生日

遠百竹北公益送暖竹縣錦屏及五峰國小學子每人一雙全新鞋子，以嶄新氣象迎接二０二六年。（遠百竹北提供）

記者彭新茹／新竹報導

隨著二０二五年邁入尾聲，遠百竹北延續聖誕佳節的溫暖，趕在新年到來前，將「一募一鞋傳千里」公益活動所募集的新鞋親送到學生手中，陪伴孩子們穿上新鞋、帶著祝福迎向嶄新的一年。

遠百竹北表示，「一募一鞋傳千里」公益活動自十一月一日起開跑，短短半個月即達成募集一百五十雙全新鞋款的目標。活動特別選在溫馨的聖誕節期間，由許俊明店長與陳義雄副店長率領同仁，將愛心新鞋親送至尖石鄉錦屏國小與五峰鄉五峰國小，並化身聖誕老公公發送糖果，與學童一同享用營養午餐，在歡樂的節慶氛圍中傳遞溫暖與祝福，同時勉勵孩子們勤奮向學，勇敢追夢，成為未來的主人翁，遠百竹北也透過一雙雙新鞋與實際行動，將關懷化為最踏實的力量，陪伴孩子們走得更穩、更遠。

迎接嶄新一年到來之際，遠百竹北也將迎來四歲生日，元旦當日特別邀請甫榮獲新加坡第十一屆萊佛士國際青少年藝術節音樂大賽榮譽金獎的興隆國小弦樂團，以孩子們澄澈動人的弦音，為新年傳遞溫暖祝福，也為生日慶揭開序幕。

為歡慶遠百竹北生日，一月一日至廿二日推出多重好康，而凡與遠百竹北同為一月十四日生日的顧客，即可獲贈一百元抵用券乙張，並可加碼扣HAPPY GO一百點兌換一百元紅利券，邀請民眾一同歡慶生日，享受新年不間斷的歡樂與驚喜。