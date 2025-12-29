遠百竹北公益送暖 募集新鞋親送學生





遠百竹北「一募一鞋傳千里」公益活動自11月1日起開跑，短短半個月即達成募集150雙全新鞋款的目標。2025年邁入尾聲，遠百竹北延續聖誕佳節的溫暖，趕在新年到來前，將「一募一鞋傳千里」公益活動所募集的新鞋親送到學生手中，陪伴孩子們穿上新鞋、帶著祝福迎向嶄新的2026年。

遠百竹北「一募一鞋傳千里」公益活動特別選在溫馨的聖誕節期間，由許俊明店長與陳義雄副店長率領同仁，將愛心新鞋親送至錦屏國小與五峰國小，並化身聖誕老公公發送糖果，與學童一同享用營養午餐，在歡樂的節慶氛圍中傳遞溫暖與祝福，同時勉勵孩子們勤奮向學，勇敢追夢，成為未來的主人翁，遠百竹北也透過一雙雙新鞋與實際行動，將關懷化為最踏實的力量，陪伴孩子們走得更穩、更遠。

遠百竹北「一募一鞋傳千里」由陳義雄副店長帶領同仁將新鞋送達錦屏國小。

迎接嶄新一年到來之際，遠百竹北也將迎來四歲生日，元旦當日特別邀請甫榮獲新加坡第11屆萊佛士國際青少年藝術節音樂大賽榮譽金獎的興隆國小弦樂團，以孩子們澄澈動人的弦音，為新年傳遞溫暖祝福，也為生日慶揭開序幕。

1月1日至1月22日更推出多重好康，於百貨服飾當日累積滿5,000元送500元、全館當日累計滿30,000元加送600元，限量2,150份，送完為止、1F國際精品當日單筆滿10,000元送800元，單筆滿50,000元再加送1,000元、保健器材當日單筆滿5,000元送500元、大家電當日單筆滿10,000元送1,000元，累計滿50,000元再加送500元、1月1日起持APP金級會員加全館當日單筆滿1,000元之同卡號發票，即贈「日本弘前陽光富士蘋果#32」乙顆，限量1,400顆，讓您在新的一年開頭就「蘋」安幸福。

