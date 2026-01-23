遠百竹北馬躍新春福袋開賣 首獎抽六萬八商品券

遠百竹北馬躍新春福袋開賣，限量五百袋，首獎抽六萬八商品券。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

迎接農曆新年到來，遠百竹北搶先推出「二０二六馬躍新春福袋」活動，自即日起至二月十六日熱鬧開賣，限量五百袋，每袋售價一千元，集結高值實用好禮與豐富抽獎機會，更有機會抽中黃金金片，迎接滿滿好運。

遠百竹北表示，本次新春福袋內容誠意滿滿，凡購買福袋即可獲得夢特嬌法蘭絨雙面毯一件或西華森暮陶瓷不沾七件套組，並參與抽獎活動，最大獎可抽中價值六萬八千元的遠東百貨商品券，還有Samsung Galaxy Z Flip7、dyson吹風機、AirPods Pro 3及其他智慧家電與人氣3C商品等夢幻好禮，讓民眾用千元價格，就有機會把高價好物帶回家。

遠百竹北說，活動期間，若使用遠百APP金級會員購買福袋即可再參加馬年開運福袋抽黃金活動，全台共抽出五名幸運得主，讓您馬上發財。

隨著年節腳步逼近，買年貨、伴手禮需求增加，遠百竹北也同步於B2異國食品館開賣各式星級飯店年菜特組、兼具文青時尚、經典必敗款禮盒，滿足送禮與自用的需求，遠百竹北邀請民眾把握新春前夕，來逛百貨、搶福袋、抽大獎，讓新的一年財運、好運一次到位。