遠百A13手扶梯2樓鐵捲門突全關 女嚇：逾10分鐘

11/30傍晚五點多，台北遠百信義A13的2樓區域，手扶梯前的鐵捲門突然降下，伴隨警報器鈴響，在場民眾嚇到不知所措，直到10分鐘後才回復正常，剛好這區就是知名水晶飾品及手錶品牌，部分民眾以為是櫃位遭竊，才緊急拉下鐵捲門；而百貨公司回應是因為單一櫃位的偵煙感知器故障，才會觸發鐵捲門及警報器。

台北遠百信義A13於11月30日傍晚5點左右發生鐵捲門意外事件，2樓區域手扶梯前的鐵捲門突然降下，同時警報器響起，民眾表示持續超過10分鐘，導致現場不少人驚慌失措。該區域剛好是知名水晶飾品及名錶品牌所在地，部分民眾誤以為是櫃位遭竊才緊急關閉。遠百信義A13表示，事件原因是單一櫃位的偵煙感知器故障，觸發了鐵捲門及警報系統，約10分鐘後恢復正常。

廣告 廣告

當天傍晚，遠百信義A13的2樓突然發生鐵捲門緊急關閉的情況，在場民眾被這突如其來的狀況嚇到不知所措。目擊者描述，當時鐵門放下的同時，警報器也隨之響起，這樣的狀態持續了超過10分鐘，讓人感到相當恐慌。由於事發區域正好是知名水晶飾品和名錶品牌的所在地，許多民眾第一時間誤以為是發生了盜竊事件。有民眾表示，在這種情況下，百貨公司應該立即透過廣播告知顧客實際情況，讓大家安心。另一位民眾認為，事發後5分鐘內就應該通知顧客，這是最基本的需求，可以讓客人比較安心。

遠百信義A13說明，是櫃位偵煙感知器故障，導致鐵捲門、警報器啟動。（圖／TVBS）

除了盜竊的猜測外，也有人認為可能是旁邊台式小籠包名店的蒸氣太大，影響到偵煙式感知器。然而，遠百信義A13澄清，事件發生的原因是單一櫃位的防煙感知器故障，才會觸發鐵捲門以及警報器。百貨方面強調，平常都有定期檢查消防系統，當下也立即進行檢查，約10分鐘後鐵門就升起恢復正常。

消防專家高士峯解釋，電扶梯四周都會設置防火鐵捲門，目的是防止下方發生火災時造成煙囪效應。當發生火災時，這些鐵捲門會迅速下降，形成防火區劃。他進一步說明，火煙感知器一旦感應到煙和熱，系統就會自動啟動，使鐵捲門降下。值得注意的是，在防火鐵捲門旁都設有逃生門，民眾可以在緊急情況下離開現場。幸好這次只是系統故障，沒有發生實際的火災或其他事故，最終只是虛驚一場。

更多 TVBS 報導

香港大火／起火點研判宏昌閣低層圍網 保麗龍板讓火勢失控

凌晨身障機車爆炸火噴灑！社宅停車場「泡沫如雪」居民被迫自救

猛撞！疲勞駕駛「逆向」衝進服飾店 玻璃碎滿地

獨／救護車載中風患者 半路遭機車竄出撞上

