遠端監測尿布即時通報 義守大學智慧照護成果站上國際舞台

智慧照護創新再寫新頁！義守大學電機工程學系與資訊工程學系攜手展開跨域合作，並結合高雄醫學大學岡山醫院及產業廠商的專業能量，共同推動智慧照護創新發展；該團隊以「運用MQTT與API於遠端監測尿布即時監控之成效」為研究主題，成功整合臨床照護實務、先進科技應用與制度創新。該成果於台灣醫療品質協會「二○二五年品質改善成果發表競賽」中脫穎而出，一舉榮獲初階組「金品獎」及「創新獎」雙項殊榮，充分展現團隊在智慧照護技術落地與品質改善上的實質成效。這次獲獎不僅彰顯義守大學在智慧照護、科技導入與跨域整合上的深厚能量，更具體體現醫療、學界與產業攜手合作所創造的創新價值，為未來智慧醫療發展開啟嶄新篇章。(見圖)

義守大學今(廿四)日說明，資訊工程學系王三元老師與電機工程學系吳榮慶老師參與校內「共好智造跨領域專題計畫」，以「尿濕通報系統開發」為研究主題，整合高醫岡山醫院兒科及合作廠商之臨床與技術資源，展現跨域協作的實踐成果；該系統結合感測器與無線傳輸模組，可即時偵測受照護者尿布濕度狀況，並於適當時機主動發送通報，提醒醫護人員及家屬即時處置，有效提升新生兒尿濕照護的即時性與精準度。臨床應用結果顯示，該系統能即時且穩定地傳遞尿濕資訊，顯著提升照護效率，並有效降低尿布性皮膚炎發生率，對新生兒照護品質的提升具備實質助益。

該計畫作品成果已於「二○二四綠點子國際競賽」中榮獲銅牌肯定，初步研究成果亦於ECBIOS 2025國際研討會發表，完整研究成果並獲知名國際期刊Sensors and Materials接受刊登，充分展現其學術深度與研究品質；近日，該作品再度於台灣醫療品質協會主辦之「二○二五年品質改善成果發表競賽」中脫穎而出，榮獲初階組「金品獎」及「創新獎」兩項大獎，彰顯該研究在原創性、學術價值與臨床實用性上的卓越表現。對參與學生而言，這次研發歷程不僅是研究成果的展現，更是一段將課堂所學實際應用於真實場域、透過理論與實作相互驗證的寶貴學習旅程。

學生蘇昱丞分享，智慧尿布監控與健康照護即時通報系統結合感測器與無線傳輸技術，可即時掌握受照護者尿布狀態，並主動通報醫護人員與家屬，有效降低照護延誤與人為疏失；該系統不僅顯著提升整體照護品質與作業效率，更展現高度實用性與未來推廣潛力，為智慧照護與臨床應用提供具體可行的創新解決方案。

這次帶隊師長不僅親眼見證教育理念的具體落實，也深刻體會科研成果在臨床實務與社會應用層面的延伸價值。資訊工程學系王三元老師表示，尿濕通報系統成功導入無線傳輸模組，並榮獲金品獎肯定，深感與有榮焉；透過網路科技的應用，醫療照護資訊得以即時且不受距離限制地傳遞，系統所提供的即時尿濕警示功能，使家屬能即刻掌握受照護者狀況，感受到更貼心且周全的照護服務，進一步提升對整體照護體系的信任與安心感。王三元老師也指出，該系統具備高度擴展性，未來可進一步推廣至長期照護體系，協助臥床者獲得更具尊嚴與品質的生活照護，展現智慧科技回應高齡化社會需求的實質潛力。

電機工程學系吳榮慶老師提到，義守大學多年來持續推動「共好智造跨領域專題計畫」，鼓勵教師攜手產業界進行跨域整合，並引導學生全程參與系統規劃、整合、測試與維護等完整實務開發流程；透過此類紮實且貼近產業實務的訓練，學生不僅能有效提升專業素養與跨領域整合能力，也能在碩士班推薦甄試與職場應徵中展現明顯競爭優勢，成功脫穎而出。

義守大學智慧科技學院近年來積極整合校內外跨領域資源，緊密串聯學界、產業界與實際應用場域，致力培育兼具備紮實專業技術、跨域整合能力與創新思維的人才，引導學生將所學知識靈活運用於真實問題的解決之中；這次屢獲佳績，不僅彰顯學院在科技研發上的深度與廣度，更具體展現義守大學長期推動「務實創新、學用合一」的辦學精神。未來，學院亦將持續肩負培育高階專業人才的使命，深化產學與國際連結，積極接軌全球永續發展趨勢，為社會與產業創造更具影響力的價值。