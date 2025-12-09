「遠端窺視17天」挑1時辰16槍殺羅天義！揪31名共犯…手法令人不寒而慄

社會中心／陳弘逸報導

通緝犯51歲的男子羅天義藏身高雄市左營區，今年遭槍手楊云豪16槍狙殺，案發後，槍手、主嫌潛逃出境，遭通緝未落網；檢警展開調查，該集團犯罪計畫相當縝密，共犯多達31人，另查出，集團犯案前，早在羅住家外裝設遠端監視器，監控長達17天，掌握生活作息後才出手，整起犯罪經過，令人不寒而慄。

槍手犯案後，開車逃逸，到橋頭區產業道路棄車及犯案用的槍枝、電話，連同車一同焚毀後逃逸。（圖／翻攝畫面）

回顧此案，今年8 月22日清晨6時50分，在高雄市左營區豪宅附近停車場遛狗，遭槍手楊云豪開槍狙殺，造成，羅頭、胸、軀幹、左小腿處受12處槍擊當場死亡。

楊云豪犯案後，開車逃逸，到橋頭區產業道路棄車及犯案用的槍枝、電話，連同車一同焚毀後逃逸；他也在今年9月2日從屏東東港出海，成功偷渡潛逃出境。

關於此案，犯罪計畫相當縝密，接應車輛多達13輛，設下至少17處斷點，犯罪足跡橫跨新北、桃園、新竹、彰化、南投、嘉義、臺南、高雄、屏東等9縣，共犯就多達31人，其中6人羈押；然而槍手楊云豪、范姓主嫌等人，尚未落網遭通緝。

槍手楊云豪犯案前，曾跟妻子當街吻別。（圖／翻攝畫面）

據《聯合報》報導，犯罪集團早8月7日請徵信業者在羅天義住處外，安裝遠端監視器，監控目標一舉一動，觀察長達17天，掌握生活作息後，選定固定外出遛狗是最好的下手時機，才選定清晨6時50分行兇。

