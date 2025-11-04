遠航的飛機比台北的房子還便宜多了 法務部趕雙11公開拍賣2台MD客機
兩架遠東航空客機將在雙11被法務部行政執行署拍賣，兩架飛機底價合計，還買不起一間台北市的房子。（攝影／鄭國強）
法務部行政執行署也趕「雙11」拍賣？台北分署宣布，將公開拍賣兩架遠東航空客機。台北分署指出，其中一架客機底價為500萬元，相當於一輛豪華休旅車的價格；另一架客機則將進行第四次拍賣，底價為230萬4千元。
遠東航空2飛機，執行署搶1111拍賣場
實際上，這兩台飛機都買下去應該還沒辦法換到一間在台北市的新房子，新北市還有機會，因為這兩架MD-83型、MD-82型停放許久，任何買家都要有足夠的維護能力，才有買的動機，否則就是當廢鐵的價格計算。
到底這兩架飛機還能不能飛？台北分署主任行政執行官林鋼助表示，這次拍賣的價格是委託專業鑑價公司算出來的，至於飛機是否達到適航標準，需要依航空器法規進行判斷。
更糟的是，欠的停機費比飛機本身還高，台北分署表示，其中一架MD-83型客機底價為500萬元，但遠東航空自108年停飛停業後，積欠台北國際航空站機場服務費等，總金額超過億元，因此查封客機並進行拍賣。
兩架飛機底價合計，還買不起一間台北市的房子
另一架MD-82型客機底價為230萬4千元，台北分署主任行政執行官林鋼助表示，之前已經拍賣過數次，曾經拍出去過，但是當年買下的一間航空器零件公司自112年起積欠台北國際航空站場站停留費等，金額超過900萬元，所以也沒辦法領走飛機，因此今年1111將進行第四次拍賣。
其實過去這兩架飛機拍賣，不見到華航、長榮，虎航、復興、星宇、華信所有國內航空公司來競標，就知道要買回去修理變成客機的障礙太大，主要是它的引擎很舊，修這樣的引擎還要找一些零件，可能不太划算。
不過以這兩台飛機的拍賣價來看，法務部雙1111給出的「折扣」，可能一點也不輸給PChome、MOMO、蝦皮、Yahoo拍賣等電商公司，至於市場買不買單，就等識貨的人出現了。
