遠見保經領航佈局再下一城！中壢中正路「利民營運中心」自購辦公室盛大開幕 以頂尖辦公環境助力夥伴成功





▲（左至右）遠見保經蘇程發、劉汎嫈、李欣佛、曹敬業、王永才於開幕現場合影。（圖／ 業者提供）

國內保險經紀業的領航者——遠見保險經紀人公司，為擴大服務版圖與深化在地經營，於桃園市中壢區中正路的全新據點「利民營運中心」已正式開幕營運。本次擴點彰顯了遠見保經持續深耕桃園地區，並以具體行動支持業務夥伴創業的決心。

遠見保經精心打造中壢中正路新據點，旨在為工作團隊與業務夥伴提供一個頂級舒適的工作場域。嶄新的辦公室不僅設計現代、氛圍溫馨，更規劃了完善的會議與諮詢空間，目標是讓業務夥伴能在最專業、舒適的環境中，為客戶提供面對面的高品質財務規劃與保險諮詢服務。

▼遠見保經「利民營運中心」全新自購辦公室一隅，提供完善會議與諮詢空間。（圖／ 業者提供）

「系統化複製」創業模式，實現每位夥伴的老闆夢

遠見保經的核心使命之一，在於「透過系統化複製，助力夥伴成為保經公司的老闆」。中壢中正路據點的成立，正是此一理念的完美實踐。公司透過成功的營運系統與資源整合，支援有企圖心的夥伴複製此成功模式，設立屬於自己的營運據點，實現個人事業夢想，從專業業務員晉升為經營管理者。

雙軌使命：賦能夥伴與守護客戶財務安全

遠見保經總經理曹敬業表示遠見的企業使命立足于兩大支柱：

1. 對內賦能夥伴： 透過完善的系統、教育訓練與資源支持，複製成功經驗，幫助每一位夥伴開創自己的事業，成為保險經紀事業的老闆。

2. 對外守護客戶： 致力推廣理財教育，以專業、客觀的立場，為客戶提供最適切的財務風險規劃，讓客戶獲得「真正的財務安全」，而非僅僅是銷售產品。

▼遠見保經團隊於中壢中正路「利民營運中心」開幕活動大合照。（圖／ 業者提供）

邁向保經業領航者，持續擴張服務網路

遠見保經以成為「保險經紀業的領航者」為願景，中壢中正路新據點的開幕是實現此願景的重要一步。透過制度 讓利潤分配 可協助 在地經營者自購辦公室。獨創 自購辦公室 接地氣 的經營風格。去年已在中壢成功協助由巫倩彣副總帶領的隼心營運部自購辦公室，預計下個月由蘇程發副總領軍的崇德營運部自購辦公室也即將開幕。未來，公司將持續在全台各戰略地點拓展服務據點，結合創新的商業模式與專業的服務團隊，為臺灣的保險市場帶來嶄新的氣象，並為更多家庭與企業的財務安全保駕護航。

關於遠見保險經紀人公司

遠見保險經紀人公司以專業、誠信為立業之本，擁有豐富的市場經驗與多元的保險商品平臺。公司以「系統複製創業模式」與「推廣理財教育」為雙核心使命，致力於培育保險專業人才，並為客戶提供客觀、公正的財務風險管理建議，目標成為大中華區最受信賴的保險經紀領導品牌。



