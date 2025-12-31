遠見調查》逾五成擔憂兩岸五年內開戰！63.9%不願自己或家人上戰場
展望來年，《遠見》近期進行「2026民心動向調查」，詢問民眾對兩岸情勢的看法，以及各界公眾人物中，哪位是最多人想要學習的典範。調查數據顯示，逾五成民眾認為兩岸五年內可能發生戰爭；而政界領袖之中，前總統蔡英文、立法院長韓國瑜，是最多民眾心中的學習典範。
《遠見雜誌》近期進行「2026民心動向調查」，一份為電話訪問版調查，另一份為網路版調查。網路版調查詢問民眾各界公眾人物中的學習典範，以及民眾對兩岸局勢的看法。
調查期間為2025年12月8日至16日，此份調查採網路問卷自行填答方式進行，詢問全國22縣市20歲以上民眾，共完訪1069份樣本。（電訪版調查延伸閱讀：《遠見》2026民心動向調查：48.6％民眾對美印象變差、逾四成看壞台灣經濟）
產業界學習典範，張忠謀、魏哲家拿下冠、季軍
調查詢問民眾，目前台灣的產業界領袖中，誰是民眾最想學習的典範？結果顯示，台積電的前後任領導人拿下前三名中的兩席，包括台積電創辦人張忠謀名列第一、獲得63.7%民眾青睞，較第二名領先超過20個百分點，第三名則是現任台積電董事長魏哲家（25.3％），凸顯民眾對「護國神山」的高度推崇。
星宇航空創辦人兼董事長張國煒居第二名、獲得40.3％民眾的認同。鴻海集團創辦人郭台銘、和碩科技董事長童子賢則分列第四名、第五名，整個AI供應鏈的產業公眾人物，前五名中就占了四名，顯示民眾對AI產業發展的高度關注。
台灣淵源加AI關鍵地位，黃仁勳獲逾六成推崇度
而台灣以外的產業界人物中，有多家AI科技巨擘被視為學習典範，第一名為NVIDIA執行長黃仁勳（64.6%），推測其與台灣的淵源較深，加上輝達在AI領域的領頭地位，使得黃仁勳以的推崇度一支獨秀。
接下來，排名依序為Berkshire Hathaway董事長巴菲特（35.3％）、微軟創辦人比爾蓋茲（26.9％），第四名以後為AMD董事長暨執行長蘇姿丰、Tesla執行長馬斯克、Facebook創辦人暨執行長祖克柏、OpenAI執行長奧特曼、Apple執行長庫克、Google聯合創辦人佩奇與布林、DeepSeek創辦人梁文鋒等。
蔡英文、韓國瑜、蔣萬安，政界最獲推崇三人
至於台灣政界的公眾人物中，誰是民眾心中的學習典範？前總統蔡英文、立法院長韓國瑜並列第一，民眾認同度皆為25.1％，第三名的蔣萬安則為23.9％。而各黨黨主席排名均相對較差，例如身兼民進黨黨主席的總統賴清德僅排第六、國民黨主席鄭麗文排第八、民眾黨主席黃國昌排第十，而行政院長卓榮泰則排第11名。
從年齡層來看，最獲年輕人（20～44歲）推崇的政治人物為蔡英文（29.8%）、最獲45歲以上民眾推崇的政治人物，則是韓國瑜（32.8%）。從政黨認同來看，最獲泛綠民眾推崇的政治人物依次為蔡英文（76.1%）、蕭美琴（64.4%）、賴清德（47.7%）；泛藍為韓國瑜（62.3%）、蔣萬安（55.4%）、盧秀燕（35.8%）；民眾黨支持者則最認同柯文哲（70.1%），其次為黃國昌（41.8%）、韓國瑜及蔣萬安（皆為22.4%）。
台北大學公行系教授劉嘉薇分析，蔡英文擔任總統的八年，執政黨在國會是最大黨、為一致政府，不像現在有這麼多憲政爭議與僵局，再加上蔡英文處事風格相對平和理性，民意普遍青睞這類溫和型政治人物。而韓國瑜則因位居立法院長，需要在各種政治勢力之中扮演調和鼎鼐的角色，加上先前「韓流」基礎仍在，也容易爭取認同。上述因素讓蔡英文與韓國瑜在這次調查中，地位相對超然，也成為最多民眾推崇的政治人物。
另一方面，這次調查也發現蔣萬安的認同度，勝過台中市長盧秀燕。劉嘉薇認為，這顯示蔣萬安「後勢可期」，盤點其優勢，除了口才好，整體的人設也較溫和理性，而且很年輕（目前46歲）就當上首都市長，看來也無人能挑戰其連任之路，這讓蔣萬安在這份榜單中擠入前三。日前輝達台灣總部確認可落腳台北北士科，對蔣萬安也頗加分。
而副總統蕭美琴的「學習典範」排序勝過賴清德，這似乎顯示民眾普遍希望日子安定一點、政治環境不要這麼極端，蕭美琴相較賴清德來說，是更趨中間路線的溫和型政治人物，因此在這份榜單中，獲得更多民眾的青睞。
另外，台灣之外的國際領袖，誰會是台灣民眾的學習典範？調查發現，2024年中就任的新加坡總理黃循財（23.8％）最獲肯定，他以穩健低調的作風聞名，或許這也是他獲得認同的理由。而後依序是德國總理梅爾茨（13.5％）、法國總統馬克宏（11.6％），而重返白宮一年即扭轉全球政經風貌的美國總統川普則排第四名，顯然知名度不等於認同度。
值得注意的是，在國際領袖這題中，多達34.9％受訪者表達「沒有特別認同的典範」，這可能是因為國人對國際領袖普遍認識度不足、較有距離感，難產生共鳴。
逾五成認為兩岸五年內可能發生戰爭
問及民眾「未來五年內可不可能發生戰爭？」50.3%民眾認為有可能，40.7%認為不可能。政黨傾向來看，泛藍、泛綠、民眾黨均有過半支持者認為可能，又以民眾黨支持者近六成（59.7%）最高；認為不可能的以泛綠45.5%最高。
從職業來看，學生（70%）、失業待業中（62.2%）族群，最多人認為可能發生戰爭；農林漁牧（90.9%）、退休或其他（57.8%）族群，最多人認為最不可能發生戰爭。
63.9%民眾不願自己或家人上戰場
至於加強軍備與維持兩岸關係孰輕孰重？53.9%認為「政府應該努力維持兩岸關係良好，就不需要花那麼多錢買國防武器，可把錢省下來做國家建設」，僅21.8%認為「兩岸關係緊張，所以我們需要買更多國防武器保衛我國」。都同意上述兩個說法的民眾有13.2%，都不同意為4.2%。整體而言，過半民眾仍認為政府應優先維持兩岸友好。
當再問到願不願意讓自己或家人上戰場？63.9%民眾不願意，其中近半（45.9%）很不願意，大幅領先願意（25%）的比率。政黨傾向來看，以民眾黨支持者有91%不願意最高，接著是泛藍的86.9%，泛綠僅32%不願意，明顯低於另兩股政治勢力；而願意的部分，以泛綠的61.3%最高，泛藍、民眾黨支持者僅有10.8%、7.5％願意。
兩岸政策協會研究員吳瑟致分析，多數民眾認為兩岸在五年內會發生戰爭（50.4%），表示台灣社會對於兩岸戰爭有一定的危機意識；但有超過六成民眾不願意自己和家人上戰場，則受其主觀及客觀上的認知，一來人們本於對戰爭的恐懼、二來則是受部分「疑美論」及「兩岸戰力差距」的輿論影響，不願自己或家人上戰場。
他也認為，民眾對「何謂兩岸關係良好」的認知，仍停留在馬政府（2008-2016年）的交流，但即便是當時，中共仍未放棄武力犯台，這才是目前兩岸關係無法正常化的根本問題。他建議台灣社會應努力提升「識讀中國」的能力。
《遠見》「2026民心動向調查」的數據顯示，民眾熱切關注AI發展，也普遍希望政局安定，在美中角力緊張加劇下，兩岸發生戰火的可能性，正成為許多人心中的焦慮。展望來年，這份調查或許能作為政府的施政參考。
【調查說明】
執行單位：遠見民意研究調查
調查地區：台灣地區22縣市
調查對象：20歲以上民眾
調查期間：2026年12月8日至16日
調查方式：網路問卷自行填答
樣本規模：完訪1069份
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 2
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 19 小時前 ・ 11
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 18 小時前 ・ 25
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 3
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 47
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 11 小時前 ・ 188
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 6
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
李玉璽婚事有內幕！傳「媽媽反對戀情」 許允樂提前做1事順利進家門
這段情緣始於舞台劇《婚內失戀》的合作。兩人在共演期間逐漸擦出火花，戀情迅速升溫。隨著交往穩定，李玉璽向許允樂求婚成功，並低調完成結婚登記，原是幸福的開始，卻也牽動家庭內部的種種擔憂。據《鏡週刊》報導，李家親戚透露，李媽媽對於兩人交往初期態度堅決反對，理由...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 4
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平憑藉直言敢怒的個性深受喜愛，經典台詞「你這個醜八怪」風靡全台，沒想到29日傳出深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前曾多次心寒表示，與親人關係不和睦，「有血緣又如何」，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」，如今龐大遺產流向也備受矚目。不過律師張正勳給出「現實版本」，坦言最終結果可能無法如曹西平所願，感嘆「最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」民視 ・ 21 小時前 ・ 22
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 5
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 44
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12
陸軍演誰責任？網路投票「賴清德VS蔣萬安」94%網友怒表態
大陸解放軍今日宣布將展開「正義使命-2025」演習，綠營趁機開酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演。然而據中天政論節目《大新聞大爆卦》所做的網路民調顯示，高達94%網友認為總統賴清德近日受訪稱對岸「幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到」，恐才是刺激軍演的主因。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 655
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 11