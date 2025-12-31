遠見調查》逾五成擔憂兩岸五年內開戰！63.9%不願自己或家人上戰場

如果台海爆發戰事，全球疑惑美國是否會派遣軍隊援助。達志影像

展望來年，《遠見》近期進行「2026民心動向調查」，詢問民眾對兩岸情勢的看法，以及各界公眾人物中，哪位是最多人想要學習的典範。調查數據顯示，逾五成民眾認為兩岸五年內可能發生戰爭；而政界領袖之中，前總統蔡英文、立法院長韓國瑜，是最多民眾心中的學習典範。

《遠見雜誌》近期進行「2026民心動向調查」，一份為電話訪問版調查，另一份為網路版調查。網路版調查詢問民眾各界公眾人物中的學習典範，以及民眾對兩岸局勢的看法。

調查期間為2025年12月8日至16日，此份調查採網路問卷自行填答方式進行，詢問全國22縣市20歲以上民眾，共完訪1069份樣本。（電訪版調查延伸閱讀：《遠見》2026民心動向調查：48.6％民眾對美印象變差、逾四成看壞台灣經濟）

產業界學習典範，張忠謀、魏哲家拿下冠、季軍

調查詢問民眾，目前台灣的產業界領袖中，誰是民眾最想學習的典範？結果顯示，台積電的前後任領導人拿下前三名中的兩席，包括台積電創辦人張忠謀名列第一、獲得63.7%民眾青睞，較第二名領先超過20個百分點，第三名則是現任台積電董事長魏哲家（25.3％），凸顯民眾對「護國神山」的高度推崇。

星宇航空創辦人兼董事長張國煒居第二名、獲得40.3％民眾的認同。鴻海集團創辦人郭台銘、和碩科技董事長童子賢則分列第四名、第五名，整個AI供應鏈的產業公眾人物，前五名中就占了四名，顯示民眾對AI產業發展的高度關注。

台灣淵源加AI關鍵地位，黃仁勳獲逾六成推崇度

而台灣以外的產業界人物中，有多家AI科技巨擘被視為學習典範，第一名為NVIDIA執行長黃仁勳（64.6%），推測其與台灣的淵源較深，加上輝達在AI領域的領頭地位，使得黃仁勳以的推崇度一支獨秀。

接下來，排名依序為Berkshire Hathaway董事長巴菲特（35.3％）、微軟創辦人比爾蓋茲（26.9％），第四名以後為AMD董事長暨執行長蘇姿丰、Tesla執行長馬斯克、Facebook創辦人暨執行長祖克柏、OpenAI執行長奧特曼、Apple執行長庫克、Google聯合創辦人佩奇與布林、DeepSeek創辦人梁文鋒等。

蔡英文、韓國瑜、蔣萬安，政界最獲推崇三人

至於台灣政界的公眾人物中，誰是民眾心中的學習典範？前總統蔡英文、立法院長韓國瑜並列第一，民眾認同度皆為25.1％，第三名的蔣萬安則為23.9％。而各黨黨主席排名均相對較差，例如身兼民進黨黨主席的總統賴清德僅排第六、國民黨主席鄭麗文排第八、民眾黨主席黃國昌排第十，而行政院長卓榮泰則排第11名。

從年齡層來看，最獲年輕人（20～44歲）推崇的政治人物為蔡英文（29.8%）、最獲45歲以上民眾推崇的政治人物，則是韓國瑜（32.8%）。從政黨認同來看，最獲泛綠民眾推崇的政治人物依次為蔡英文（76.1%）、蕭美琴（64.4%）、賴清德（47.7%）；泛藍為韓國瑜（62.3%）、蔣萬安（55.4%）、盧秀燕（35.8%）；民眾黨支持者則最認同柯文哲（70.1%），其次為黃國昌（41.8%）、韓國瑜及蔣萬安（皆為22.4%）。

台北大學公行系教授劉嘉薇分析，蔡英文擔任總統的八年，執政黨在國會是最大黨、為一致政府，不像現在有這麼多憲政爭議與僵局，再加上蔡英文處事風格相對平和理性，民意普遍青睞這類溫和型政治人物。而韓國瑜則因位居立法院長，需要在各種政治勢力之中扮演調和鼎鼐的角色，加上先前「韓流」基礎仍在，也容易爭取認同。上述因素讓蔡英文與韓國瑜在這次調查中，地位相對超然，也成為最多民眾推崇的政治人物。

另一方面，這次調查也發現蔣萬安的認同度，勝過台中市長盧秀燕。劉嘉薇認為，這顯示蔣萬安「後勢可期」，盤點其優勢，除了口才好，整體的人設也較溫和理性，而且很年輕（目前46歲）就當上首都市長，看來也無人能挑戰其連任之路，這讓蔣萬安在這份榜單中擠入前三。日前輝達台灣總部確認可落腳台北北士科，對蔣萬安也頗加分。

而副總統蕭美琴的「學習典範」排序勝過賴清德，這似乎顯示民眾普遍希望日子安定一點、政治環境不要這麼極端，蕭美琴相較賴清德來說，是更趨中間路線的溫和型政治人物，因此在這份榜單中，獲得更多民眾的青睞。

另外，台灣之外的國際領袖，誰會是台灣民眾的學習典範？調查發現，2024年中就任的新加坡總理黃循財（23.8％）最獲肯定，他以穩健低調的作風聞名，或許這也是他獲得認同的理由。而後依序是德國總理梅爾茨（13.5％）、法國總統馬克宏（11.6％），而重返白宮一年即扭轉全球政經風貌的美國總統川普則排第四名，顯然知名度不等於認同度。

值得注意的是，在國際領袖這題中，多達34.9％受訪者表達「沒有特別認同的典範」，這可能是因為國人對國際領袖普遍認識度不足、較有距離感，難產生共鳴。

逾五成認為兩岸五年內可能發生戰爭

問及民眾「未來五年內可不可能發生戰爭？」50.3%民眾認為有可能，40.7%認為不可能。政黨傾向來看，泛藍、泛綠、民眾黨均有過半支持者認為可能，又以民眾黨支持者近六成（59.7%）最高；認為不可能的以泛綠45.5%最高。

從職業來看，學生（70%）、失業待業中（62.2%）族群，最多人認為可能發生戰爭；農林漁牧（90.9%）、退休或其他（57.8%）族群，最多人認為最不可能發生戰爭。

63.9%民眾不願自己或家人上戰場

至於加強軍備與維持兩岸關係孰輕孰重？53.9%認為「政府應該努力維持兩岸關係良好，就不需要花那麼多錢買國防武器，可把錢省下來做國家建設」，僅21.8%認為「兩岸關係緊張，所以我們需要買更多國防武器保衛我國」。都同意上述兩個說法的民眾有13.2%，都不同意為4.2%。整體而言，過半民眾仍認為政府應優先維持兩岸友好。

當再問到願不願意讓自己或家人上戰場？63.9%民眾不願意，其中近半（45.9%）很不願意，大幅領先願意（25%）的比率。政黨傾向來看，以民眾黨支持者有91%不願意最高，接著是泛藍的86.9%，泛綠僅32%不願意，明顯低於另兩股政治勢力；而願意的部分，以泛綠的61.3%最高，泛藍、民眾黨支持者僅有10.8%、7.5％願意。

兩岸政策協會研究員吳瑟致分析，多數民眾認為兩岸在五年內會發生戰爭（50.4%），表示台灣社會對於兩岸戰爭有一定的危機意識；但有超過六成民眾不願意自己和家人上戰場，則受其主觀及客觀上的認知，一來人們本於對戰爭的恐懼、二來則是受部分「疑美論」及「兩岸戰力差距」的輿論影響，不願自己或家人上戰場。

他也認為，民眾對「何謂兩岸關係良好」的認知，仍停留在馬政府（2008-2016年）的交流，但即便是當時，中共仍未放棄武力犯台，這才是目前兩岸關係無法正常化的根本問題。他建議台灣社會應努力提升「識讀中國」的能力。

《遠見》「2026民心動向調查」的數據顯示，民眾熱切關注AI發展，也普遍希望政局安定，在美中角力緊張加劇下，兩岸發生戰火的可能性，正成為許多人心中的焦慮。展望來年，這份調查或許能作為政府的施政參考。

【調查說明】

執行單位：遠見民意研究調查

調查地區：台灣地區22縣市

調查對象：20歲以上民眾

調查期間：2026年12月8日至16日

調查方式：網路問卷自行填答

樣本規模：完訪1069份