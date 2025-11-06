遠見高峰會 翁章梁分享嘉義發展的人與故事
(記者廖建智嘉縣報導)
嘉義縣長翁章梁(6)日受邀出席2025遠見高峰會擔任午宴講座主講人，以「嘉義發展的人與故事 Part II」為題，分享嘉義縣民的生活、健康、治安、環境衛生、社會福利、教育等議題。
為了提高居住品質，縣府與各鄉鎮市合作發起「村里清潔大作戰」，18個鄉鎮市每個月各清掃一個村里，全村總動員打掃家園，至今已進行520個村里的深度大掃除，清理出約697公噸垃圾。同時推動嘉義縣的門面提升計畫，藉由槽化島綠美化，提升縣內的道路景觀及建設品質。
在治安方面，翁章梁要求警察局將竊盜案視同重大刑案辦理，分局長更是親自到場指揮。依據內政部警政署統計，113年度嘉義縣竊盜案破案率97.74%，為全國第一。
民俗信仰也是縣內長輩生活一部分，傳統寺廟內多有階梯、門檻及高低落差，不利身心障礙或行動不便仰賴輪椅代步者，以及家長推嬰兒車參拜，因此，嘉義縣協同寺廟打造無障礙坡道，目前已完成390座無障礙寺廟，完成率高達92.4%。
嘉義縣首創「管路安心計畫」，對置放鼻胃管、導尿管或氣切管患者，提供24小時醫療諮詢與電話到宅服務，目前已走進1,811個家庭，提供緊急服務1,523案。
「到宅指導外籍看護工計畫」則由政府人員、通譯以及專業護理指導員所組成，讓被照顧者得到妥善照顧，至今到宅訓練已累計894案，照護工能力再提升。
嘉義縣高齡人口比例全國最高，面對超高齡社會帶來的失智症挑戰，縣府以「家」為核心理念，積極推動失智據點的設立，打造社區互助支持網絡。目前全縣已設立29個失智據點，並與中華郵政合作，若郵務人員在投遞過程中發現疑似失智症長者，將主動協助通報，建立守護網絡。此外，縣府也從教育著手，向學童推廣失智症相關知識，培養理解與同理心，讓下一代能以更開放的態度面對此一社會議題。
針對偏遠地區常缺乏專科醫生的難題，透過遠距醫療網的布建，由在地醫師問診、儀器診斷，再雲端連線到各大醫院的專科醫師會診，即時了解病情且開立處方，排除了距離限制，讓鄉親直接得到良好的醫療照顧。
為讓長輩身體更健壯，翁章梁更親自錄製「在厝顧健康」健康操教學節目，讓老人家在家也能跟著縣長一起做運動。
為打破對銀髮族的刻板印象，縣府透過海選25位長者，由專業的街舞老師培訓，組成「CYC1717」銀髮街舞團。
為守護高齡者交通安全，縣府推動「代步車穿新衣」政策，提供反光背心增加長輩電動車上路的行車顯眼度，至今已發放4005件反光背心。
翁章梁強調口腔衛生是身體健康的第一道防線，應從小培養正確的口腔保健知識及正確潔牙的觀念，透過編寫專書，教小朋友一項可以從小用到老的生活技能。
對於下課後家裡沒有適合讀書環境的孩子，嘉義縣24所國中全面開放晚自習，有七成學生認為成績明顯進步。此外，縣府也提供發光的舞台，培植「街舞培訓代表隊」、「鄒族pasunaeno合唱團」、「愛+1擊樂團」三大縣隊，打造嘉義的城市活力。
翁章梁還推薦親自命名的嘉義極光哈密瓜，需以嘉義縣為產地，採溫室種植，一株一果，上市前須經農藥殘留檢驗合格，甜度檢測14度以上，果實橢圓無裂果與病害，為方便消費者識別，每顆哈密瓜都貼有產地輔導單位核發的標章貼紙，如「身分證」般標有編碼可追溯生產農友，每一顆都是獨一無二的瓜中極品，邀請大家一同到嘉義品嚐極光的好滋味。
翁章梁最後強調，未來十年將是嘉義縣的「黃金十年」。隨著多項重大建設陸續推動，包括大型Outlet設立、台積電進駐，以及六大產業園區的開發，未來嘉義縣將朝向農業、工業、科技與消費性產業並進的均衡發展縣份
