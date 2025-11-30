《遠見》獨家調查：46家金融機構揭示2026年最新選股策略
★ 73.9％建議加碼「股票」投資，67.4％預期台股突破3萬點大關
★ 資金主戰場為半導體、AI供應鏈，三大核心強勢股：台積電、台達、鴻海
★ 50%民眾投資金額不變，超過67%對維持生活品質感到「有壓力」
展望2026年，世界將走向更難以預測的BANI（Brittle脆弱、Anxious焦慮、Non-linear非線性、Incomprehensible難以理解）時代，地緣政治、關稅戰、能源轉型與科技競賽交錯，使風險彼此連動。同時，在AI資本支出狂潮推動下，從晶片、資料中心到電網的基礎建設全面升級，台灣雖站在供應鏈核心，卻也面臨電力、人才、折舊與產能布局的結構性挑戰。
然而，在高度不確定的新年代，市場並非一片悲觀。《遠見》最新投資趨勢大調查顯示，多數金融機構對2026年投資環境抱持信心，台股挑戰3萬點並非空談；半導體、AI供應鏈與高階製造，仍是資金主戰場。
《遠見》於2025年10月27日至11月10日展開「2026投資趨勢大調查」，針對金控、銀行、投信投顧、證券與期貨等專業投資機構，共回收46份有效問卷。調查結果呈現出景氣偏保守、投資偏樂觀的氛圍。
43.5％投資機構認為GDP將「變差」，貿易政策為最大風險
45.7％評估投資環境將「改善」，美國成海外投資熱點
首先，從景氣判斷來看，約有43.5％受訪機構認為，台灣2026年GDP將比2025年「變差」，約有37.0％認為「改善」，15.2％認為「持平」，代表對景氣預期維持謹慎（表1）。
受訪機構認為，影響全球經濟的前三大變數在於「貿易政策反覆、保護主義升溫，抑制跨國供應鏈與出口動能」（80％）、「AI、數位生產力轉型未能如預期落實，可能削弱潛在成長動能」（65％），以及「美國財政赤字與經濟基本面惡化」（35％）。顯然，供應鏈重塑、關稅政策變化等，仍是最受矚目的議題，這些因素相互交織，形塑金融業對景氣的謹慎判斷（表2）。
然而，在談到「投資環境」時，氣氛明顯轉為樂觀。45.7％受訪機構認為2026年投資環境將較2025年「改善」，30.4％受訪機構覺得會「變差」，另有17.4％認為「持平」。即便景氣前景並不完全明朗，對於投資環境卻不看壞（表3）。
至於台灣以外，最理想投資熱點是哪些國家或區域？美國（87.0％）是首選，其次是日本（65.2％）、中國（37.0％）、新興亞洲（28.3％）、印度（15.2％）、西歐（8.7％）、澳洲（4.3％）（表4）。
被問到2026年最擔心的全球投資（包含擴廠拓點、貿易往來、金融投資）風險，「美中科技戰效應，如：晶片禁令、供應鏈限制等」（67.4％）首當其衝，「AI泡沫化風險（估值過高、資金退潮，科技股與相關產業市值回檔）」（60.9％）次之；而有43.5％擔憂「全球地緣政治風險，如：台海衝突、中美角力、俄烏局勢等」；「關稅風險遽增，促使全球市場與供應鏈重組」（32.6％）；「美國及主要國家財政赤字與債務風險升高」（28.3％）（表5）。
一旦全球經濟成長放緩，最直接的影響將是「需求放緩、消費不振，庫存壓力加劇」（76.1％）；「全球金融市場波動擴大，如：股市下跌、資金外逃」（63.0％）；「人力縮減，如：減薪、放無薪假或裁員」（32.6％）；「投資、併購與擴廠等生產投資活動減緩或擱置」（30.4％）；「國際貿易與供應鏈縮減，如：跨境訂單減少、物流成本升高」（26.1％）；「個人、企業甚至國家發生債務違約風險」（23.9％）（表6）。
市場擔憂AI泡沫化風險牽動台股修正壓力
資金續挺台股，67.4％投資機構預期突破3萬點大關
2026年影響台股走勢的主要變數，67.4％受訪機構評估為「AI泡沫化風險（估值過高、資金退潮，科技股與相關產業市值回檔）」，其次是「關稅風險遽增，企業需重整市場與供應鏈」（39.1％）、全球央行貨幣政策走勢（26.1％）、新台幣匯率劇烈波動（26.1％）、企業獲利表現不如預期（26.1％）。由此可見，經過2025年AI帶動股市大幅上漲，後續能否真正「落地」與「變現」才是考驗，市場擔憂可能面臨估值修正壓力（表7）。
然而，受訪機構對台股指數的期待依然高昂。多達67.4％受訪機構認為，2026年台股將突破3萬點大關，最集中的預測落在30001到31000點，占34.8％；其次是29001到30000點，達21.7％；甚至有17.4％受訪機構認為，指數將來到32000點之上。反映台灣科技與半導體在全球AI浪潮中的獨特優勢，使市場對台股抱持穩健信心（表8）。
對低點的預判，43.4％受訪機構認為，台股低點仍會撐在24000點之上，介於24001點至26000點區間，反映台股雖有高點潛力，但震盪幅度也不容低估（表9）。
73.9％投資機構建議加碼「股票」投資
AI供應鏈三大核心強勢股：台積電、台達電、鴻海
在資產配置方面，2026年首選依然是股票（73.9％），其次是ETF（58.7％）；50％認為債券值得增加比重，37％建議加碼黃金，17.4％選擇另類資產，如：私募股權、基礎建設、不動產基金、加密資產（表10）。值得注意的是，有34.8％受訪機構建議減碼「房地產」。
針對建議加碼股票的受訪機構，進一步詢問建議投資哪些市場？94.1％建議投資美股，其次是台股91.2％，日本64.7％排第三，而新興亞洲與中國A股僅有8.8％。顯見美國為世界經濟火車頭的地位仍屹立不搖。
若將目光放在具體產業，更能看見清晰的投資地圖。2026年最被看好的產業為半導體，獲得93.5％的壓倒性支持；電子零組件以60.9％居次，其後排序為電腦周邊（34.8％）、通信網路（30.4％）、而電機機械與其他電子皆為21.7％（表11）。
有82.6％金融機構建議布局AI概念股，其次為散熱概念股（58.7％）。顯示出AI帶動的需求仍未結束，供應鏈每個環節都將是市場關注的焦點。
此外，在個股部分，金融機構「私房推薦名單」勾勒出台灣AI供應鏈的核心強勢股。台積電獲得71.7％的最高支持度，反映其在全球先進製程的不可取代性；第二名是台達電與鴻海，兩者同樣獲得37％的青睞，象徵電源管理、伺服器與AI組裝鏈仍具長線成長動能（表12）。
通膨與風險夾擊、焦慮感蔓延
民眾態度保守，逾半數投資金額維持不變
另一方面，為了解台灣人在即將走向充滿變數的2026年，對經濟、生活與自身能力的真實感受，《遠見》於2025年10月下旬至11月中旬，針對國內民眾展開網路問卷調查，結果顯示，民眾普遍以「保守、謹慎」看待2026年經濟情勢，超過半數投資人決定維持投資金額不變；超過67%民眾對於能否維持目前的生活品質與條件感到「有壓力」。
民眾焦慮的最大壓力來源是「物價上漲、生活開銷變重」（56％）；第二大壓力來源為「國際局勢緊張、戰爭風險升高」（42.8％）；退休焦慮同樣普遍存在，高達40.2％擔心退休金準備不足（表13），尤其女性、40～59歲屆退族、年收入未滿60萬元及投資經驗少於5年者，焦慮程度更明顯。
民眾的「保守」態度也體現在投資行為上，調查顯示，50.1％受訪者預計2026年投資金額維持不變；增加投資者占26.2％，減少投資者則占17.8％。針對認為2026年投資會賺錢、且有明確回答投資報酬率的民眾，其預期的平均投資報酬率約為8％，不求暴利；其中，35.4％民眾認為平均報酬區間為5～10％，有30.7％認為報酬在5％以下，較為悲觀（表14）。
進一步觀察投資人行為，有意增加投資的族群中，6成樂觀看待AI、綠能等新科技帶來的成長機會，第二大原因是物價上漲而想靠投資對抗通膨（46.3％）；反觀減碼投資的族群，直接反映出現實壓力，包括：65.5％考量國際局勢與地緣政治而縮手，60.5％評估生活成本升高、無法負擔，55.5％擔心景氣惡化風險。
綜觀兩份調查，在AI等新科技快速迭代的年代，既帶來機會，也帶來壓力，2026年投資充滿機遇與挑戰，金融機構與民眾大多謹慎樂觀，但若能掌握趨勢、控制風險，明年將是值得期待的資產配置之年。民眾如何付諸行動，從變局中找到新生存動能，才是關鍵。
《遠見雜誌》12月號封面故事「突圍焦慮時代」，帶你掌握大趨勢，在2026韌性重生！完整報導請見第474期《遠見雜誌》
【調查說明】
一、2026投資趨勢大調查
調查時間：2025/10/27～2025/11/10
調查對象：國內金融產業（金控、銀行、證券、期貨、投信、投顧）
調查方法：網路問卷，採邀約制
有效樣本：共回收46份
執行單位：遠見編輯部、遠見民意研究調查
二、2026趨勢大調查
調查時間：2025/10/22～2025/11/13
調查對象：國內民眾
調查方法：網路問卷
有效樣本：共回收818份
執行單位：遠見民意研究調查
