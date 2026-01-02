《遠見》2026民心動向調查：48.6％民眾對美印象變差、逾四成看壞台灣經濟
回顧2025年，國內外局勢並不平靜，內有大罷免、閣揆創憲政首例不副署《財劃法》，外有美中競合，地緣政治關係更趨緊張。《遠見》於2025年歲末進行「2026民心動向調查」，觀察民眾對2026年整體經濟與個人財務展望、兩岸交流觀感、川習會風險、統獨立場等議題的看法，希望拋磚引玉， 為來年找出安身立命的最佳解方。
▋48.6％民眾對美印象變差、創歷年新高
▋逾五成民眾擔憂台灣成川習會交換議題，逾3成認為政府應優先穩定兩岸
▋逾四成國人看壞台灣經濟、中壯年最悲觀
▋國人最想去哪裡發展？東北亞（日本、韓國）躍升與美國並列第一
▋六成國人認同兩岸領袖會面，37.2％贊成賴清德代表出席
逾四成看壞2026年經濟表現，整體信心近三年新低
根據《遠見》2026民心動向調查的結果，41.2％民眾認為來年經濟將變差，較2024年底的調查增加6.7個百分點；36.7％民眾認為經濟會變好，較2024年下滑2.6個百分點。不但悲觀看法多於樂觀預期，整體信心更是近三年新低。
從年齡層來看，中壯年族群為經濟焦慮感最集中的世代，40至59歲民眾，近半數對經濟前景感到悲觀；20至29歲族群則最樂觀，45.2％認為經濟情勢將改善。
雖然民眾對2026年整體經濟前景的看法相對保守，不過，對個人未來一年的財務狀況判斷卻相對樂觀。38.1％民眾認為，個人財務會變好，創下2018年以來新高點；尤其20至39歲族群，對自身財務狀況最有信心，逾半數預期2026年財務狀況會變好。
中華經濟研究院副研究員魏聰哲接受《遠見》訪問時分析，民眾對2026年經濟信心下滑，一是從總經面來看，2025年在強勁出口下，台灣經濟成長率破7％，表現亮眼，但在基期效應下，2026年的經濟成長率勢必下滑。且這波強勁出口，很大一部分是受惠於海外的「提前拉貨潮」，至於能否在2026年繼續維持，存在相當程度的不確定因素。
另一方面，美國232調查即將出爐，將影響半導體、資通訊產品等台灣主力出口產品，這些外部的不確定因素，使得民眾對2026年經濟發展的信心下降。
國人赴東北亞發展意願倍增，與美國並列第一
問及國人最想去發展的地區，東北亞（日本、韓國）與美國並列第一，各有20.4％民眾將這些地區列為投資、工作或求學的首選；其次為歐洲（16.2%）、紐澳（16.1%）、中國大陸（15.9%）、東南亞（13.6%）。
觀察國人赴東北亞發展的意願，從2024年底的11.9％到2025年底年的20.4％，增加8.5個百分點，將近翻倍成長；赴美意願增加3.7個百分點、赴歐意願增加2.4個百分點、赴紐澳意願增加2.8個百分點、赴中意願增加4.5個百分點。而赴東南亞發展的意願則呈負成長，從16.6％降至13.6％，略減3個百分點。
48.6％對美國印象變差，大增超過20個百分點
調查顯示，台灣民眾對美國的觀感出現明顯轉折，48.6％受訪者認為對美國印象變差，相較2024年底調查的28.6％，大幅增加20個百分點，創歷年新高；僅14.8％民眾認為對美國印象變好。
而對中國大陸的印象相對分歧，分別有27.6％變好、34.9％變差。進一步詢問民眾的看法，56.6％認為台灣應「增加與中國大陸互動」，25.9％主張「減少交流」，顯示希望兩岸交流仍是社會主流意見。
兩岸領袖會面，37.2％支持賴清德代表出席
此外，60.3％民眾同意兩岸政治領袖應該見面，僅27.1％民眾不同意。若兩岸政治領袖會面，應由誰代表台灣出席？結果顯示，最多人支持由總統賴清德（37.2％）代表台灣出席，接著依序為前總統蔡英文（17.3％）、立法院長韓國瑜（13.9％）、國民黨主席鄭麗文（6.1％）、前台北市長柯文哲（5.1％）。
對於總統賴清德日前表示「北京可能於2027年完成或具備全面武力犯台能力」，本次調查指出， 34.5％民眾相信此一說法，54.2％民眾則不相信。顯示多數民眾對短期內發生戰爭的風險評估，抱持相對保守的態度。
調查也詢問民眾對「九二共識」的看法，有43.1％的民眾贊成以九二共識為基礎來發展兩岸關係，兼顧台灣利益與和平發展；但也有42.2 ％的民眾不贊成此看法，與上一次調查（2019年）結果相較變化不大，顯示社會對九二共識的看法仍高度分歧。
逾三成認為政府應優先穩定兩岸關係
調查詢問「若川習會觸及台灣議題，對台灣哪方面的影響最大？」國人關注的焦點為「安全」、「經濟」，分別有34.5％、31.3％民眾認為將受到嚴重影響，接著依序為「兩岸互動」（11.2％）、「國際空間」（10.1％）。
至於如何應對川習會對台灣的可能影響？最多民眾（32.3％）認為政府應「穩定兩岸關係並維持溝通機制」，接著依序是「提升自我防衛與國安韌性」（20.9％）、「提升經濟與產業的外部風險因應能力」（19.5％）、「降低區域緊張、維持現狀」（10.5％）、「強化與美、日等國的安全合作」（9.8％）。
逾五成國人擔心台灣成川習會交換議題
整體而言，52 ％民眾擔心台灣在美中互動中承受壓力，甚至成為雙方交換議題，但有43％民眾表示不擔心。
成功大學政治系教授王宏仁接受《遠見》訪問時分析，民眾普遍認為川習會可能是「美中共治」，牽動「美國要不要支持台灣」，導致民眾高度關注國安問題。再者，逾半數民眾擔心台灣在美中互動中承壓，反映部分民眾對目前的政府及美國沒有信心，特別是台灣無法參與川習會，也難以影響美中的決策，進而導致對美國的不信任，以及對川普的「交易型」領導風格產生質疑。
台灣三大政治勢力並存，逾半民眾對統獨議題傾向「維持現狀」
關於政黨認同的調查數據，2025年台灣三大政治勢力的支持度皆略為上升，泛綠支持度34.1％，較上次調查（2024年）增加0.7個百分點；泛藍支持度28.1％，較上次增加0.8個百分點；台灣民眾黨支持度7.3％，較上次增加1.7個百分點。
至於統獨傾向，比例最高為「先維持現狀再看情形」（32.5％），接著依序為「贊成台灣獨立」（24.5％）、「永遠維持現狀」（23.6％）、「贊成與大陸統一」（10.6％）。若將「先維持現狀」「永遠維持現狀」合計為「維持現狀」，比率為56.1％，顯示出急獨、急統均非台灣社會的主流意見。
《遠見》2026民心動向調查的結果，反映出台灣社會在內外壓力交織下，整體氛圍呈現審慎觀望，凸顯民意在高度不確定環境中展現的複雜性與分歧性，作為政府施政與公共討論的參考依據。
【調查說明】
執行單位：遠見民意研究調查
調查地區：台灣地區22縣市
調查對象：居住在台灣地區，年滿20歲以上民眾
調查期間：2025年12月3日至12月11日
調查方式：電腦輔助電話訪問（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）
樣本規模：1,070份
抽樣誤差：對母體各項參數的推論，以95%信賴度估計最大抽樣誤差為±3%
