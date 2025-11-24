遠親結婚生子擬放寬 醫界炸鍋：無助少子化

在現實，近親戀愛甚至結婚，一直都是禁忌，但現在立法院法制局，就建議修正民法，要把近親禁婚，從六親等，限縮到四親等內。

茂盛醫院院長 李茂盛說:「在生產的時候，發現到有很多的畸形兒會出現，那對於台灣社會來講是不好的，而且會浪費很多的健保的費用，近親結婚裡面的六等親，對少子化幫忙一點都沒有，因為少子化的問題不在這裡。」

醫界大反彈，認為放寬到四親等禁婚，恐產生更多畸形兒問題，更無助改善少子化。所謂的四親等，就是堂表兄弟姊妹，而到5親等、6親等，關係則已經牽到堂姑、堂伯叔和其後代。

法制局建議放寬為4親等內禁婚，朝野立委倒是持開放態度。立委(民) 吳思瑤說:「如果涉及婚姻，涉及親屬之間，我認為都是要擴大社會共識，如果社會願意就這個議題開放討論，那我們就讓討論能夠持續。」立委(眾) 陳昭姿說:「這個隨著科學的進步，我們事實上是，可以做很多已知的(遺傳性疾病)篩檢，所以基本上我不反對。」

比較外國做法，德國限制寬鬆，僅2親等內禁婚，日本、大陸、英國都是3親等內，也就是堂表兄弟姊妹就可以結婚。南韓則最嚴格，8親等內禁婚。

民眾說:「遠親之外是還好，因為沒有直系的那些關係。」民眾說:「增加基因變異的風險的話，我認為不要比較好，有辦法用科技可以解決這件事情，不會有基因變異的小孩，下一代要承擔這樣風險的話，我贊成。」

放寬到4等親內禁婚，茲事體大，更衝擊傳統觀念，醫界和民眾、立委看法不一，也沒有明確配套，仍需凝聚更多共識。

